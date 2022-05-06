Іван Мартинов, відомий як «Чоткий Паца», захищає Україну на фронті з 2016 року

Автор відомого мему про «мєрзость» Іван Мартинов, відомий також як «Чоткий Паца», зараз перебуває на фронті. Чоловік пішов на війну ще в перший день російського наступу. До цього він воював на Сході України протягом п'яти років у складі 24 окремої механізованої бригади.

Про те, що Іван Мартинов перебуває на війні, повідомила Рівненська обласна військова адміністрація. Чоловік пішов воювати у перший день повномасштабної війни, 24 лютого.

«Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і от я вже у військкоматі», – розповів він. Наразі Іван Мартинов служить в 68 окремій єгерській бригаді на Донецькому напрямку.

Він заявив, що після війни планує одружитись та багато подорожувати, щоб «подивитись на світ без рашистської гидоти».

Іван Мартинов брав активну участь в Революції Гідності, згодом пішов на війну добровольцем. Наприкінці 2016 року він підписав контракт з ЗСУ, служив у 24 окремій механізованій бригаді. В 2017 році в інтерв'ю виданню «ЧаРівне» він зазначав, що мріяв піти в армію ще з дитинства, тому службою був дуже задоволений.

Зазначимо, Іван Мартинов став популярний у 2015 році. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати різкий ріст долара, він заявив, що це «мєрзость». Відео стало популярним, згодом в інтернеті на цю тему з'явилось багато мемів.