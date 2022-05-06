Федір Шандор читає лекції студентам із окопів на сході України

Професор Ужгородського національного університету, туризмознавець Федір Шандор з перших днів війни вступив до територіальної оборони Закарпаття. Зараз його підрозділ перебуває на сході України, проте професор знаходить час і просить побратимів підлаштувати графік бойових чергувань так, аби встигнути провести лекцію студентам.

Фото лекції професора Федора Шандора з окопів у четвер, 5 травня, оприлюднив його бойовий побратим Віктор Щадей, який також зараз у війську.

«У перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор читає лекцію з туризмознавства своїм студентам. Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна», – написав Віктор Щадей, який служить із Федором Шандором в одному підрозділі.

У коментарі «Медіацентру УжНУ» професор розповів, що домовився із командуванням і товаришами по службі, щоб графік його бойових чергувань дозволив проводити лекції із самого ранку.

«Уже 70 днів я в армії. Пішов до військкомату одразу після пар 24 лютого. Але занять зі студентами не кидав. Щопонеділка й вівторка у мене пари о 8 ранку – жодної я не пропустив. Завжди надаю перевагу ранковим заняттям: вичитав, а потім маєш час на іншу роботу. Ось тепер проводжу теоретичні заняття для туризмознавців і студентів факультету суспільних наук, а на семінарах працюють аспіранти», – розповів Федір Шандор.

Фото Віктора Щадея

За словами професора, бойове чергування триває добу і що чотири години потрібно бути на позиції. «Коли в мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу пару. Крім того, в інші дні займаюся облаштуванням побуту, копаю траншеї тощо. Пари я проводжу завжди біля бліндажа. От щойно був обстріл, а ми вичитували помилки в модулях. Перейшов у бліндаж і продовжив читати лекцію», – додав професор.