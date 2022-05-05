Українські військові пішли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, повідомив у четвер, 5 травня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках», – написав Залужний у Facebook, не уточнивши подробиць.

Водночас у цій же розмові головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на відновленні масованих ракетних ударів росіян по Україні. З його слів, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на 00:00 минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по території України. «Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – наголосив Залужний.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни росіяни вбили на Харківщині понад 500 мирних жителів. Ця кількість зростає щодня, оскільки обстріли області відбуваються щоденно.

Раніше українська армія звільнила від росіян стратегічно важливе село Руська Лозова, з якого загарбники обстрілювали житлові райони Харкова. Однак голова Харківської обласної військової адміністрації Оллег Синєгубов наголосив, що Незважаючи на відтіснення росіян від міста на північному напрямку, вони й надалі тероризують мирне населення. За словами Синєгубова, ці удари не є прицільними, окупанти вражають житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Снаряд може «прилетіти» в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому голова області закликав жителів Харкова не перебувати на вулиці без нагальної потреби.

Водночас Ізюмський напрямок наразі є найгарячішим – Там загарбники постійно намагаються атакувати позиції ЗСУ, зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.