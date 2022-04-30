Кінозірка з Голлівуду зайшла на каву на Сихові

Голлівудську акторку і посолку доброї волі ООН Анджеліну Джолі помітили у кав'ярні Львівські круасани на ринку Шувар, що на Сихові. Відео, на якому видно, як акторка заходить у кав'ярню у супроводі охоронця, оприлюднила журналістка Майя Підгородецька.

У кав'ярні подякували акторці за підтримку України і розповіли, що вона замовила круасан «Королівський», круасан з лососем та моцарелою і капучино.

Анджеліна Джолі у Львові (фото Lviv Croissants)

Оновлено: пізніше на Facebook-сторінці Укрзалізниці повідомили, що Анджеліна Джолі приїхала з гуманітарною місією і прибула на залізничний вокзал Львова, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

У п'ятницю, 29 квітня, польські ЗМІ повідомляли, що Анджеліну Джолі бачили в аеропорту у Варшаві. Хоча мета її візиту невідома, журналісти припустили, що акторка приїхала для спілкування з біженцями, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, що на початку квітня Анджеліна Джолі відвідала в одній із лікарень Рима українських дітей-біженців і закликала зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, що українцям також допомагає голлівудський актор Шонн Пенн, який вже неодноразово приїжджав до Львова.