До Львова приїхала голлівудська акторка Анджеліна Джолі
Кінозірка привезла до Львова гуманітарну допомогу і зустріла на вокзалі пасажирів евакуаційного потягу
Голлівудську акторку і посолку доброї волі ООН Анджеліну Джолі помітили у кав'ярні Львівські круасани на ринку Шувар, що на Сихові. Відео, на якому видно, як акторка заходить у кав'ярню у супроводі охоронця, оприлюднила журналістка Майя Підгородецька.
У кав'ярні подякували акторці за підтримку України і розповіли, що вона замовила круасан «Королівський», круасан з лососем та моцарелою і капучино.
Анджеліна Джолі у Львові (фото Lviv Croissants)
Оновлено: пізніше на Facebook-сторінці Укрзалізниці повідомили, що Анджеліна Джолі приїхала з гуманітарною місією і прибула на залізничний вокзал Львова, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.
У п'ятницю, 29 квітня, польські ЗМІ повідомляли, що Анджеліну Джолі бачили в аеропорту у Варшаві. Хоча мета її візиту невідома, журналісти припустили, що акторка приїхала для спілкування з біженцями, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії.
Додамо, що на початку квітня Анджеліна Джолі відвідала в одній із лікарень Рима українських дітей-біженців і закликала зупинити війну в Україні.
Нагадаємо, що українцям також допомагає голлівудський актор Шонн Пенн, який вже неодноразово приїжджав до Львова.
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