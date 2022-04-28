Серед гуманітарної допомоги продукта, ліки, наступного разу привезуть дезінфікуючі засоби

Благодійна організація «Core», засновником якої є американський актор та режисер Шон Пенн, надіслала першу партію допомоги для переселенців, які тимчасово живуть у Львові. Про це Шон Пенн раніше особисто домовлявся з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Першу партію продуктів та медикаментів доставили у Львівський університет ветеринарної медицини, де проживає 500 біженців.

«Завдяки фінансовій підтримці організації актора та допомозі громадської ініціативи «Допоможемо разом» вдалось закупити крупи, макарони, печиво, консерви, сухі сніданки, воду, чай та каву. Їх розподілять між 500 вимушеними переселенцями, які тимчасово проживають на базі цього навчального закладу», – повідомив Максим Козицький.

Як додали у ЛОДА, загальна вартість гуманітарного вантажу – близько 70 тисяч гривень і це лише перший транш для Львівщини.

«Надалі схожі гуманітарні набори будуть надходить в інші місця для поселення внутрішньо переміщених осіб, наприклад, на вокзал. Між нашими організаціями уклали договір, тому усе, що отримуємо детально фіксуємо. Сподіваємось, що наша співпраця буде постійною», – зазначив керівник ГО «Допоможемо разом» Юрій Безкоровайний.

Окрім того, благодійна організація «Core» закупила три морозильні камери для зберігання продуктів для психоневрологічного інтернату на Львівщині. Камери, вартістю 40 тис. грн за одну, уже передали у заклад.