Затриманий збирав дані про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій

Співробітники Служби безпеки України викрили підполковника запасу Сил оборони, який на замовлення росіян шпигував поблизу лінії фронту на Сумщині. Також він формував власну групу ворожих інформаторів, повідомив пресцентр СБУ у вівторок, 8 липня.

Як встановило слідство, колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі частин Сил оборони України звільнився зі служби на законних підставах у 2023 році, після чого почав співпрацю з російською спецслужбою.

«З урахуванням військового звання та бойового досвіду агента, його вербуванням займався один з керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували на Сумщині у квітні 2025 року. Тоді співробітники СБУ затримали росіянина та його спільника, що збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району.

Сам підполковник запасу діяв окремо від своїх спільників. Він збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій.

Для цього фігурант приховано використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.

Також він паралельно допомагав російському куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових.

«Завданням агента було виявити однодумців серед своїх знайомих. Подальше вербування кандидатів мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних співбесід, фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу в РФ», – розповідають правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали ексвійськовослужбовця на етапі підбору нового учасника ворожої агентурної мережі.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне увʼязнення з конфіскацією майна.