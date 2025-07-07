Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і затримали їх

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу росіян здійснити теракт у прифронтових регіонах України. Агенти ФСБ планували підрив воїнів «Азову» в Запоріжжі. Про це повідомила СБУ у понеділок, 7 липня.



У Запоріжжі двоє російських агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Вони, на замовлення ФСБ РФ, мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто військових, що воюють на передовій.



«Замовлення ФСБ виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога», – розповіли в СБУ.

Відомо, що за інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили вибухівку, а потім відслідкували автомобіль українських воїнів. Також вони мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для росіян. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців «Азову» до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати вибухівку.



Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Чоловікам повідомили про підозру за державну зраду та незаконне виготовлення вибухових речовин.



«Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – додають у дописі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали 22-річного жителя Запоріжжя, який вдень суботи, 5 липня, підірвав авто разом з чоловіком. За даними правоохоронців, затриманий вчинив теракт на замовлення російської спецслужби.