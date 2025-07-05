Вибух пролунав на вулиці Варненській в Одесі

У суботу, 5 липня, в Одесі вибухнув автомобіль, внаслідок чого отримав поранення чоловік, який був всередині транспорту. Служба безпеки України повідомила, що кваліфікувала справу як спробу теракту.

Вибух пролунав у суботу, 5 липня, в Київському районі Одеси.

«За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській. Наразі відомо, що постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення обставин вибуху. Слідчі кваліфікували справу як спробу теракту.

Місцевий житель Ігор розповів кореспонденту «Суспільного», що вибух пролунав близько 09:00. Він зазначив, що внаслідок вибуху у сусідніх будинках пошкоджені вікна.

«Людей було багато, допомагали, воду несли. Однак воду сказали не треба, нібито з легенями щось. Чекали приїзду швидкої, та приїхала і забрала, людина жива. Він був у повному шоці. На одній нозі він дострибав, поклали на ноші й поїхали», – повідомив чоловік.

Нагадаємо, 14 червня співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі 31-річного чоловіка, який намагався скоїти замах на українського офіцера Збройних сил України.