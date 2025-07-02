За скоєне російському агенту загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

У Харкові повідомили про підозру 48-річному чоловіку, який на замовлення російських спецслужб планував теракти біля державних установ регіону. Про це повідомила Служба безпеки України в середу, 2 липня.

Як встановило розслідування, лаборант одного з харківських університетів був завербований російською спецслужбою через телеграм-канали. Згідно з наказом російського куратора, 48-річний чоловік повинен був виготовити вибухівку для дистанційного підриву.

Для конспірації харків’янин споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за місто і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім домом.

«Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м’ячі», – розповідають правоохоронці.

Загалом російський агент виготовив три саморобні вибухові пристрої, попередньо начинивши їх гайками, шурупами та цвяхами.

48-річного чоловіка затримали, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у нього вилучили компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

48-річний чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.