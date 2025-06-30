Лікарка завуальовано розпитувала у пацієнтів про місця базування Сил оборони

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Одесі ще двох російських агентів. Ними виявилися лікарка-реабілітолог та експрацівник «Укрзалізниці». Про це СБУ повідомила у понеділок, 30 червня.

За даними СБУ, агенти діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України. Збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог, згодом вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника «Укрзалізниці».



Спецслужбісти перехопили телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від кадрового співробітника російського ГРУ. Під час інструктажу росіянин визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря.

Також росіяни намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ, і для цього лікарка та її знайомий мали дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.



Також з’ясували, що лікарка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони. Крім цього, за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.



«Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ», – йдеться у дописі.



Наразі слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за державну зраду. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 червня в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали представника приватної компанії, який хотів за хабар отримати засекречену документацію з новітніми українськими авіаційними розробками.