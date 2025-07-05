Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали 22-річного жителя Запоріжжя, який вдень суботи, 5 липня, підірвав авто разом з чоловіком. За даними правоохоронців, затриманий вчинив теракт на замовлення російської спецслужби. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, росіяни через телеграм-канал завербували 22-річного запоріжця, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. За завданням російської спецслужби, чоловік заклав вибухівку у заздалегідь визначене росіянами авто та забезпечив онлайн-трансляцію вибуху. Для цього зловмисник встановив телефон із віддаленим доступом навпроти місця теракту.

«Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено», – йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції та Офісу генерального прокурора, постраждалий – 30-річний співробітник підприємства, що виконує оборонні замовлення.

Після вчинення злочину злочинець намагався виїхати з Одещини, щоб переховуватися від правоохоронців, однак його оперативно затримали.

Затриманому оголосили підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 5 липня в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, внаслідок чого отримав поранення чоловік, який був всередині транспорту.