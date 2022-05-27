Місто Сєвєродонецьк на Луганщині перебуває під постійними обстрілами, але воно не оточене, ворог є тільки на околиці міста.Про це заявив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Місто Сєвєродонецьк російська армія, на жаль, знищує повністю. Вони обстрілюють цілодобово місто... Сьогодні рашистські ЗМІ поширюють інформацію про те, що місто повністю відрізане, воно повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто і воно не в оточенні», – сказав очільник області.

Він зазначив, що бої тривають, і певні частини російської армії зайшли на околицю міста, в готель «Мир».

«Вони контролюють цей готель, цю територію і поруч автовокзал. Але далі просунутися не можуть… Можу сказати, що досі тривають запеклі бої на околиці, там вони є. Але місто не оточене!» – заявив Гайдай.

Він не погоджується з припущенням, що російська армія може повністю захопити область за декілька днів.

«Ні, скоріш за все, не візьмуть. Тому що достатньо сил і засобів для того, щоб тримати оборону», – сказав керівник ОВА.

Раніше Гайдай уточняв, що поточний тиждень стане вирішальним для Луганщини, оскільки далі росіяни можуть просто «видихнутись». За його словами, якщо російські загарбники на Луганщині до кінця тижня не досягнуть успіху, ситуація стабілізується.