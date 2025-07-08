У селі Наварія збудують спортивний реабілітаційний комплекс

Наприкінці червня комунальний заклад Львівської облради «Школа вищої спортивної майстерності» уклав договір з ТОВ «Спорт-ін-Україна» на нове будівництво фізкультурно-спортивного комплексу для фізичної та ментальної реабілітації на водно-веслувальній базі освітнього закладу у селі Наварія поблизу Львова. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 17,7 млн грн, а можлива сума переплати – понад 750 тис. грн.

Про створення інклюзивного мультифункційного простору для активної рухливої діяльності, фізичної та ментальної реабілітації на вулиці Береговій, 7 у Наварії ще на початку травня повідомив заступник директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Андрій Тур під час засідання депутатської комісії з питань молоді та спорту Львівської облради.

«Цього року передбачили будівництво інклюзивного мультифункційного простору для активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації на території веслувальної бази. Це буде реабілітаційно-спортивний майданчик з поліуритановим покриттям для адаптивних ігрових видів спорту, тренажерний майданчик з вуличними важільними тренажерами; сектор для гри в боччу для осіб на кріслах колісних; сектор для гри у настільний теніс; сектор з реабілітаційним обладнанням для набуття/відновлення навичок ходьби по похилих поверхнях; зони тренування ходи на складних поверхнях з різно-дисперсним покриттям», – зазначив Андрій Тур.

Договірна ціна на момент укладання угоди між замовником та підрядником – тверда 17,7 млн грн, а виконати роботи повинні до кінця 2025 року. Під час проведення аналізу кошторису важко визначити чи є переплата, оскільки деякі позиції зазначено без жодних характеристик. Також ми не можемо перевірити усі позиції, але ті, які вдалось перевірити жають підстави говорити, що на будівництві центру може бути переплата. Наприклад, ціна позиції «Герметик акриловий» без жодних характеристик товару, становить 540 грн/кг без ПДВ, тоді як, на сайті магазину «Епіцентр» можна знайти схожий товар за меншою ціною – 189 грн/1,2 кг.

Така ж ситуація із позицією «Фарба розміточна», у кошторисі зазначена ціна 2600/кг без ПДВ, тоді як на сайті того ж «Епіцентру» ціна за «Фарбу епоксидну для розмітки» становить 3500 грн за 10 кг.

Ціну за «Розчинник» у тендері зазначили 185 грн/кг без ПДВ, а в інтернеті можна знайти розчинник за 58,7 грн/кг. Зауважимо, ми не можемо стверджувати, що ціни цих позицій завищені, оскільки відсутні характеристики товару, які можуть суттєво впливати на його вартість. Але нам вдалося порівняти ціни тих предметів закупівлі, характеристики яких було вказано чітко. Можлива сума переплати становить 756 тис. грн або 4% від суми тендера.

Назва предмету закупівлі Ціна в тендері (з ПДВ) Ціна в інших тендерах та сайтах з продажу будматеріалів (з ПДВ) Можлива переплата Пісок природній, рядовий 1080 грн/м3 398,85 грн/м3 660 776,9 тис. грн Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] 4440 грн/м3 2910 грн/м3 42 962,4 тис. грн Каменi бортовi, БР100.20.8 253,2 грн/шт 210,60 грн/шт 24 942,6 тис. грн Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм (довжину не зазначено) 5880 грн/100кг 3028 грн/100кг (ндл мм) 27 464,79 тис. грн Загальна сума можливої переплати по відомих позиціях 756 146,69 тис. грн

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, власником ТОВ «Спорт-ін-Україна» є Юрій Мошкович, який створив компанію у Києві наприкінці березня 2024 року. Протягом своєї діяльності компанія виграла тендерів на суму 37,6 млн грн. Фірма вже перемагала в тендерах на Львівщині, зокрема займалася будівництвом простору фізичної та ментальної реабілітації у селищі Великий Любінь.

Після публікації новини Львівська облрада відреагувала на знайдені редакцією факти переплати та зазначила, що за закупівлю несе відповідальність безпосередньо керівництво комунального закладу «Школа вищої спортивної майстерності». Управління майном спільної власності ЛОР вже скерували доручення керівнику школи надати детальні пояснення про договір з ТОВ «Спорт-ін-Україна».

«Зазначу, що ця база передана області від держави. До того вона багато років була у занедбаному стані. Наразі там уже створена добра локація для відпочинку військових, ветеранів і жителів області, відбуваються всеукраїнські змагання, тренуються олімпійські чемпіони, проводять заходи з реабілітації в межах “Ліги нескорених”», – зазначив в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус.