Веслувальна база з 2023 року перебуває в обласній власності

На базі комунального закладу Львівської облради «Школа вищої спортивної майстерності» у селі Наварія поблизу Львова створять інклюзивний мультифункційний простір для активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації. Про це йшлося на засіданні депутатської комісії з питань молоді та спорту 7 травня.

Заступник директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Андрій Тур розповів, що роботи розпочалися у 2023 році, коли база перейшла з державної в обласну власність, і цього року планують їх завершити. З його слів, приміщення перебували в непридатному до використання стані. На базі планують створити простір спортивного й реабілітаційного профілю для ветеранів та людей з інвалідністю.

«Цього року передбачили будівництво інклюзивного мультифункційного простору для активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації на території веслувальної бази. Це буде реабілітаційно-спортивний майданчик з поліуритановим покриттям для адаптивних ігрових видів спорту, тренажерний майданчик з вуличними важільними тренажерами; сектор для гри в боччу для осіб на кріслах колісних; сектор для гри у настільний теніс; сектор з реабілітаційним обладнанням для набуття/відновлення навичок ходьби по похилих поверхнях; зони тренування ходи на складних поверхнях з різно-дисперсним покриттям», – деталізував Андрій Тур.

З його слів, на реалізацію згаданого проєкту цього року передбачено 18 млн грн.

Окрім того у цьому році планують будівництво мультифункційного ігрового майданчика з синтетичним покриттям на базі Центру національно-патріотичного виховання імені Кирила Осьмака в селі Сприня на Львівщині.

Також у травні-червні заплановано відкриття відремонтованого стрілецького комплексу у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на вул. Пекарській з метою створення на його базі Львівського обласного центру ветеранського та адаптивного спорту. Тут займатимуться стрільбою з лука та іншими видами спорту ветерани та спортсмени з інвалідністю. Передбачено й роботи з капітального ремонту вуличної інфраструктури біля стрілецького комплексу.

Загалом на програму розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2025 рік передбачено 70,4 млн грн.