Філія львівського центру реабілітації «Галичина» у Великому Любені працює з 2021 року

Державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації "Галичина"» 6 серпня уклало договір з ТОВ «Спорт-ін Україна» на нове будівництво простору фізичної та ментальної реабілітації на вулиці Спортивна, 4 у селищі Великий Любінь, що за приблизно 30 км від Львова. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 15,8 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Збудувати майданчик для реабілітаційного центру планують до 30 жовтня 2024 року.

Згідно з технічною документацією, у серпні 2024 року підрядник підготує основи під синтетичне покриття бігових доріжок та мультифункціонального майданчика, які облаштують вже у вересні. Крім цього, у серпні прокладуть каналізацію. За вересень також планують прокласти доріжки, облаштувати клумби та висадити дерева, покласти покриття зі штучної трави для стрільби з лука, встановлять стіну та дерев'яний навіс, змонтують освітлення. У жовтні підрядник має встановити на майданчику вуличні меблі та приблизно 20 тренажерів.

Профінансують будівництво майданчика з обласного бюджету. Гарантійний термін експлуатації має становити десять років.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало ТОВ «Спорт-ін Україна». На аналітичній системі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована чотири місяці тому (наприкінці березня 2024 року) у Києві й спеціалізується на будівельно-монтажних роботах. Керівником та засновником є Юрій Мошковський, якому також належить засноване 2017 року ТОВ «Компанія "Спорт-ін"».

Зазначимо, що державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації "Галичина"» зареєстроване у Львові й підпорядковується Міністерству соціальної політики. Наразі воно займається реабілітацією і протезуванням ветеранів російсько-української війни. Директором центру понад 20 років є 69-річний Григорій Дунас. ZAXID.NET проаналізував декларацію посадовця і повідомляв, що у червні 2023 року Григорій Дунас придбав автомобіль Audi Q7 за 943 тис. грн. Ця сума майже така сама як і річний прибуток Григорія Дунаса.

Додамо, що реабілітаційний центр «Галичина» реорганізували у січня 2023 року. До того він працював як державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина».

Нагадаємо, що будівництво філії центру реабілітації «Галичина» у Новому Любені розпочалося 2009 року, а завершилося у 2021 році. За інформацією Львівської ОВА, одночасно тут можуть перебувати 150 пацієнтів, а за рік центр надає послуги для 1200 людей. Площа центру становить приблизно 4 га.