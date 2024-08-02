Григорій Дунас 20 років очолює державну установу

Директор державного некомерційного підприємства «Центр комплексної реабілітації «Галичина» Григорій Дунас подав декларацію про доходи за 2023 рік. Документ оприлюднений в реєстрі декларацій від НАЗК.

У червні 2023 року Григорій Дунас придбав автомобіль Audi Q7 2016 року випуску за 943 тис. грн. Ця сума майже дорівнює річним доходам Григорія Дунаса.

Після цього у листопаді 2023 року він продав свою попередню автівку за 450 тис. грн Назарію Щипелю.

Щодо інших статків Григорія Дунаса і його дружини Галини, то вони спільно володіють будинком на 218 м2 у смт Великий Любінь. Галина Дунас є власницею трьох земельних ділянок у Великому Любіні і ще одного будинку на 218 м2.

До слова, у Великому Любіні працює філія реабілітаційного центру «Галичина», будівництво якої тривало понад 10 років через брак фінансування і проблеми з викупом приватних ділянок.

Галина Дунас, на відміну від чоловіка, їздить на Renault Trafic 2003 року. Також вона є власницею ТОВ «Великолюбінське 1», що займається птахівництвом. Але у декларації Григорія Дунаса доходи дружини від підприємництва не вказані.

У 2023 році Григорій Дунас заробив в центрі «Галичина» 716 тис. грн, отримав 136 тис. грн пенсії і 450 тис. грн від продажу авто. Галина Дунас отримала 41 тис. грн пенсії.

Водночас подружжя задекларувало понад 600 тис. доларів готівкою. Їхні збереження становлять:

350 тис. доларів зберігає Галина Дунас;

275 тис. доларів – Григорій Дунас;

310 тис. грн – Галина Дунас;

450 тис. грн – Григорій Дунас.

На банківських рахунках подружжя Дунасів – близько 215 тис. грн.

Хто такий Григорій Дунас

69-річний Григорій Дунас вже 20 років очолює заклад, що у підпорядкуванні міністерства соціальної політики. До реорганізації у 2023 році реабілітаційний центр «Галичина» називався Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина». Раніше журналісти викривали «Галичину» на укладенні неконкурентних договорів з улюбленими постачальниками замість проведення закупівель в системі Prozorro.

Згідно з контрактом, Григорій Дунас буде на посаді до 11 серпня 2024 року. В реєстрі НАЗК немає інших його декларацій про доходи.

Зараз Центр займається реабілітацією і протезуванням ветеранів російсько-української війни.

Що ще відомо про родину Дунасів

Раніше Григорій Дунас був співвласником ТОВ «Галбрук», що займається виробництвом бруківки та інших бетонних виробів. Тепер фірма належить його дочці Мар’яні Монько і Євгенію Хомину.

Мар’яна Монько, яка працює лікаркою ультразвукової діагностики у поліклініці Львівської обласної лікарні, є також власницею ТОВ «Реабілітаційно-оздоровчий комплекс – санаторій «Великий Любінь №1» (ТОВ «Роксвел №1»).

Фірма «Роксвел» фігурує у справі про незаконну приватизацію санаторію у Великому Любіні – одного з найдавніших сірководневих курортів в Європі, де свого часу відпочивав імператор Франц-Йосиф. «Укрпрофоздоровниця» кілька разів перепродавала корпуси санаторію, тому Мар’яна Монько, на думку суду, вважається добросовісним набувачем.

Додамо, що Фонд держмайна вже кілька років намагається повернути в державну власність десятки санаторіїв і баз відпочинку, що були незаконно приватизовані за час незалежності України. Повернуті санаторії передають у розпорядження АРМА, що шукає їм управителів.