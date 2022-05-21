В результаті обстрілу «Точкою У» загинула 61 людини, а 121 отримали поранення

Експертиза Служби безпеки показала, що ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області 8 квітня здійснили з окупованої території регіону. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Там вказують, що отримали неспростовані докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, внаслідок чого загинула 61 людина, а 121 отримала поранення.

Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар здійснили з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступеневу твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. Вона відома як «Точка У».

За інформацією СБУ, декілька комплексів із «Точкою У» розміщені на окупованих територіях Донбасу, окупанти використовують їх уже протягом восьми років.

Правоохоронці продовжують збирати докази у межах провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили «Точкою-У» по вокзалу Краматорська.

Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.