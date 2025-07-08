У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі повномасштабної війни

Прокурори оголосили підозру ексдиректору та колишньому головному бухгалтеру української авіакомпанії в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок, 8 липня.

У відомстві не вказують назву компанії, однак зазначеному опису може відповідати авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. За даними джерел ЕП, підозрюваний керівник компанії – Євгеній Дихне.

Ексдиректор та колишній головний бухгалтер компанії підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, та внесення свідомо неправдивих відомостей до податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі триває досудове розслідування. Проводяться слідчі дії з метою встановлення інших співучасників схеми.

Прокурори пригадують, що українська компанія-авіаперевізник уклала договори експлуатаційного лізингу щодо оренди літаків Boeing 737 та Embraer з кіпрською компанією.

Згідно з договорами, у період з 2017 по 2022 роки українська компанія-авіаперевізник переказала компанії з Кіпру лізингову плату за користування літаками на понад 3,4 млрд грн.

Користуючись конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, яку уклали уряд України та Кіпру, екскерівництво української авіакомпанії при здійсненні вказаних виплат застосувало пільгову ставку 0% та не сплатило до українського бюджету жодної гривні.

Як з’ясувалось, застосування екскерівництвом української компанії пільгової ставки не відповідало ані умовам укладених договорів, ані фактичним обставинам експлуатації літаків. Авіакомпанія мала застосувати пільгову ставку 10%, а застосувала 0%. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 344 млн грн.

Раніше у межах цього кримінального провадження за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на сім літаків Boeing 737 та Embraer E 190 (три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190), які були предметом лізингу згідно з вказаними договорами, нагадує Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку в МАУ у розмірі 61,58% приватним особам. Серед них були ексвласник збанкрутілої авіакомпанії «АероСвіт» Арон Майберг та Ігор Коломойський.

У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі повномасштабної війни, а також через внутрішній конфлікт Майберга та Коломойського. У жовтні 2023 року майно авіакомпанії почали розпродувати на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ».