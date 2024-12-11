БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на 40 млн доларів
Літаки заарештували у справі про ухилення від податків
Детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків й у вівторок, 10 грудня, заарештували у справі 7 літаків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
«В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ухвалою слідчого судді детективи Бюро економічної безпеки України заарештували 7 літаків», – йдеться у повідомленні.
Зокрема 10 грудня заарештували:
- 3 літаки Boeing 737-800,
- 1 Boeing 737-900,
- 3 літаки Embraer 190.
Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка має стосунок до двох відомих українських олігархів.
«Економічна правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах зазначає, що мова йде про літаки «Міжнародної авіаційної лінії», які пов'язували з Ігорем Коломойським та Ароном Майбергом.
Нагадаємо, МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку в МАУ у розмірі 61,58% приватним особам. Серед них були ексвласник збанкрутілої авіакомпанії «АероСвіт» Арон Майберг та Ігор Коломойський.
У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі повномасштабної війни, а також через внутрішній конфлікт Майберга та Коломойського. У жовтні 2023 року майно авіакомпанії почали розпродувати на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ»,