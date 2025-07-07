Український чай постачали до РФ через фірму-прокладку в Польщі

Служба безпеки України оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави «Мономах» Тараса Барабаша через співпрацю з Російською Федерацією. Компанія постачала до країни-агресорки свою продукцію через «прокладки» у Польщі. Її найвідоміші бренди – чаї «Мономах» і Lovare, кава Stefano і Ferrara.

Як пише «БізнесЦензор», на початку червня СБУ провела обшуки в офісах «Мономаху» та у низки працівників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Згодом власника Тараса Барабаша оголосили в розшук. За інформацією на сайті МВС, датою зникнення бізнесмена вважається 16 червня.

Оголошений в розшук Тарас Барабаш, скріншот з сайту МВС

За даними слідства, співвласник «Мономаха», попри заборону, організував схему постачання продукції до РФ шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до Росії. Для цього він залучив бухгалтерку компанії, а також начальника відділу експортних продажів, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp zoo Водночас він є директором білоруського товариства «Натур Текнолоджис».

Вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії Lovare Sp zoo, після чого вона постачалася на адресу білоруської «Натур Текнолоджис», а далі товар продавали російським компаніям для реалізації на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського підприємства «ЛДК», який працював щонайменше до травня 2024 року, повідомив «БізнесЦензор».

Солом’янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки «Мономаха» смартфон та ноутбук. Водночас суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт.

За даними платформи YouControl, власниками АТ «Мономах» станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ «Мономах» за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024 році. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

Скріншот з російського маркетплейсу Ozon

Товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки до російського бюджету. А також ще на одному російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК «Система» російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Владіміра Путіна.

Як писав ZAXID.NET, компанії з власниками-росіянами, які на початку повномасштабного вторгнення нібито припинили виготовляти продукти російських брендів Greenfield, TESS та Curtis, продовжують роботу в Україні.

Зокрема, виробництво чаю продовжила «Компанія май Україна», яка у квітні 2022 року змінила назву на ТОВ «Трипільське сонце». Підприємство, розташоване в Обухові на Київщині, продає чай під брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, «Трипільське сонце» та «Чайна родина».