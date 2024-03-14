Чай російських виробників продається на «сірих» ринках та під новими назвами в українських супермаркетах

Компанії з російськими кінцевими бенефіціарними власниками, які на початку повномасштабного вторгнення нібито припинили виготовляти продукти російських брендів Greenfield, TESS та Curtis, продовжують роботу. Йдеться про дві компанії – «Орімі Україна» та «Компанія май Україна», які займали до 40% всього ринку чаю в Україні до повномасштабного вторгнення Росії, йдеться у розслідуванні, опублікованому «Економічною правдою» у четвер, 14 березня.

За даними журналістів, компанія «Орімі Україна», дочірня компанія російського виробника «Орімі трейд», відновила підпільне виробництво чаю. Компанія-виробник чаю Greenfield продовжує закупляти упаковки для нових партій у друкарнях.

«”Орімі Україна” – це “дочка” російської “Орімі трейд” росіян Сєргєя Касьянєнка та Алєксандра Євневіча. Українська компанія через кіпрський офшор Rimexo Limited була записана на громадянку Великої Британії Вєроніку Касьяненко. В Україні російська “дочка” випускала чаї під брендами Greenfield, TESS, “Принцеса Нурі”, “Принцеса Канді”, “Принцеса Гіта” і “Принцеса Ява”. Вона також виробляла кавову продукцію – Jardin, Piazza del Caffe та “Жокей”», – пояснили журналісти.

У 2022 році рахунки компанії заарештували, 52 млн грн, розміщених на них, у січні 2023 року передали ЗСУ. У грудні 2022 року АМКУ також оштрафував «Орімі Україна» на 80 млн грн за приховування інформації про родинні зв’язки Касьянєнків. Згодом компанія перейменувалася на ТОВ «ТС трейд» та залишила незмінними бенефіціарів, керівництво, адресу компанії та виробництва.

«У лютому 2024 року Соломʼянський районний суд Києва зняв арешт на майно "ТС трейду", накладений у квітні 2022 року. У судовій ухвалі вказується, що наразі бенефіціарами виробника через кіпрську Rimexo Limited є громадянин Німеччини Дмітрій Горіловскій та громадянин України Андрій Тульєв», – повідомила «Економічна правда».

Співрозмовник «ЕП» на ринку повідомив, що фабрика, яка тепер належить «ТС трейд» продовжує неофіційно працювати. Попри те, що сайт компанії не працює, а за офіційними номерами виробництва неможливо зв’язатися, місцеві друкарні отримують замовлення на друк упаковок для чаю.

Журналіст, який прибув до заводу у селі Требухів на Київщині, зафіксував, що у фабриці світиться, на території припарковані авто та велосипеди, працюють камери спостереження та сидять охоронці. Роботу заводу підтвердили і двоє місцевих мешканців.

Попри те, що продукція «Орімі» як російської компанії не продається в Україні, чай Greenfield, TESS і Princess Noor журналісти виявили на Волинській гуртовій базі у Києві, відомій своєю «сірою» торгівлею продуктами.

«Вказаний на упаковках виробник – ТОВ "ТС трейд", село Требухів. Дата випуску – листопад і грудень 2023 року. За словами продавчинь, після початку великої війни постачальники зупинили поставки цих чаїв, але у 2023 році вони відновилися», – повідомила «ЕП».

За даними джерел журналістів, у другій половині 2023 року компанія знову почала відвантажувати чай всіма регіонами України. За підсумками 2023 року виторг колишньої «Орімі» склав 448 млн грн.

«Більшість крупних національних ритейлерів відмовилися брати цю продукцію, але багато регіональних мереж та дистрибуторів відновили співпрацю з "ТС Трейд". Зараз ця продукція продається і купується вільно по всій Україні у значних обсягах, не завжди прозоро, тому назвати частку ринку на сьогодні немає можливості», – повідомило джерело журналістів.

Крім того, виробництво чаю продовжила «Компанія май Україна», яка у квітні 2022 року змінила назву на ТОВ «Трипільське сонце». Компанія, яка належала росіянину з мальтійським золотим паспортом Ігорю Лісінєнку, змінила бенефіціара на Карлена Степаняна через вірменську компанію «Кочарі інтернейшнл» та тепер співпрацює з великими українськими компаніями.

Підприємство, розташоване в Обухові на Київщині, продає чай під брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, «Трипільське сонце» та «Чайна родина». До того ж, компанія на замовлення мережі супермаркетів АТБ виготовляє чаї «Своя лінія» та «Розумний вибір».

Так, компанія «Трипільське сонце», як і «ТС трейд», здійснила формальне перейменування та продовжила роботу. Наразі частка «Трипільського сонця» на ринку становить від 5% до 8%.