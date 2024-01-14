Внаслідок російської агресії близько 20% представників українського бізнесу зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи. Про 14 січня у своєму звіті повідомив Світовий банк.

У середньому дохід підприємств впав вдвічі у порівнянні з 2021 роком. Найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Світовий банк також навів перелік проблем, з якими зіткнувся український бізнес: проблеми з енергопостачанням, порушення логістики через бойові дії та блокаду, падіння попиту, нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон, нестача фінансів.

Світовий банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% протягом 2022 року. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.