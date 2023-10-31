З початку повномасштабної російської агресії українські підприємства зменшували потужності та обсяг виробництва, релокувалися, боролися з фінансовими проблемами, але продовжували працювати. За інформацією Світового банку, з лютого 2022 року до червня 2023 року лише 4% українських підприємств повністю зупинили роботу, а 80% отримали збитки, але змогли втриматися.

Крім цього, в Україні активно реєструються фізичні особи-підприємці. Як повідомляло у вересні державне підприємство «Національні інформаційні системи» кількість малих та середніх бізнесів зростає та б'є «довоєнні» рекорди. Наразі в Україні офіційно працюють понад 2 млн ФОПів. З квітня 2022 року по вересень 2023 року припинили роботу понад 290 тис. ФОП – переважно ті, які були зареєстровані у Донецькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях. Водночас значно побільшало підприємців на Львівщині, Київщині та Дніпропетровщині.

ZAXID.NET розповідає про грантову підтримку для бізнесу та як її отримати.

«Змогли отримати два гранти»

Сімейне деревообробне підприємство West wood у селі Жирова поблизу Жидачева на Львівщині заснувала Вікторія Бобак у 2018 році. Вона з чоловіком придбала колишню колгоспну механізовану бригаду та модернізувала виробництво. Попри війну, пандемію та пожежу у 2022 році, яка повністю знищила цех, West wood продовжує працювати та створювати нові робочі місця.

«Постачаємо пиломатеріали та меблеві заготовки у понад 10 країн світу. Ми розвивали бізнес крок за кроком, вкладали все зароблене в компанію. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то зупинили роботу на місяць. Проте наші партнери за кордоном повірили, що ми зможемо працювати й відправляти деревину через Румунію, оскільки порти заблоковані», – розповідає Вікторія Бобак.

Підприємиця говорить, що ніколи не користувалася кредитами, оскільки вони були невиправдано дорогими для молодої компанії. Натомість за останні півтора року вона змогла отримати два державні гранти на розвиток бізнесу.

Вікторія Бобак (Фото зі сторінки Міністерства економіки)

За програмою «Власна справа» компанія West wood отримала 250 тис. грн, на які закупили деревообробне обладнання. Після цього підприємство залучило ще майже 700 тис. грн за грантом для переробних підприємств.

«Я подумала, що немає жодних ризиків, і подалася на гранти. Паралельно ми ще реєструвалися на грант від USAID, але там нам відмовили. У плані заповнення заявки все дуже просто та доступно. Якщо володієш інформацією, числами у своїй компанії чи ФОП, то проблеми немає. Кошти з обидвох грантів ми використали на деревообробне обладнання. Додали позиції до продажу, у нас з'явився сегмент струганої продукції, оскільки ми купили чотиристоронній стругальний станок», – каже Вікторія Бобак.

Крім цього, West wood вдалось збудувати новий цех та прийняти на роботу сімох працівників. Наразі на підприємстві працюють 28 людей.

Вікторія Бобак зазначила, що всі перевірки після отримання грантів компанія пройшла успішно.

«Вважаю, що бізнесу не треба боятися подаватися на гранти. Програма "Власна справа" і 250 тис. грн для когось великі гроші, а для когось не дуже, проте вони дозволять не виймати з власного обігу 250 тис. грн і отримати те, що тобі потрібно», – додає Вікторія Бобак.

Де шукати державну підтримку

Урядовий проект «єРобота» запустили у липні 2022 року. Він передбачає допомогу українцям, які хочуть створювати та розвивати бізнес. Отримувачі грантів почали сплачувати податки й частково повертати до бюджету інвестовані гроші. З початку роботи грантової програми Україна вклала в розвиток малого й середнього бізнесу приблизно 4,4 млрд грн. Станом на жовтень 2023 року гранти від держави отримали приблизно вісім тисяч підприємців, які створили майже 30 тис. робочих місць.

Загалом за програмою «єРобота» можна отримати до 8 млн грн для створення бізнесу з нуля або ж розвитку справи. Зокрема, для людей, які прагнуть розвивати мікробізнес, є програма мінігрантів «Власна справа», яка передбачає 250 тис. грн підтримки. Гроші можна використати на закупівлю обладнання, сплату оренди, рекламу тощо. Водночас підприємець має створити мінімум одне робоче місце.

Для переробних підприємств, які хочуть збільшити виробничі потужності, є програма «Новий рівень» і 8 млн грн фінансової допомоги. Бізнес має додатково найняти 25 працівників. На умовах співфінансування гранти можуть отримати садівники – до 400 тис. грн за гектар. Вони мають створити робочі місця для 6-10 працівників та ще найняти 125-425 сезонних. Для тепличних господарств існує програма «Своя теплиця», за якою за 2 га насаджень є можливість отримати до 7 млн грн та забезпечити роботою 14 людей.

Гранти до 1 млн грн на розвиток або створення власної справи є окремо для ветеранів або їхніх чоловіків чи жінок. Щоб отримати допомогу необхідно розробити бізнес-план. Консультації з його створення можна отримати у партнерів проекту.

Наразі на етапі розробки державна програма «ІТ-стартап» для сфери високих технологій та збільшення ІТ-сектору. Підприємець зможе отримати 3,5 млн грн та витратити їх на зарплату працівників, обладнання чи маркетинг. Також в процесі розробки грант «Старт в ІТ» для навчання.

Крім того, в Україні існує програма компенсації працевлаштування ВПО. Роботодавець може впродовж двох місяців отримувати з коштів резервного фонду державного бюджету 6700 грн за кожну працевлаштовану людину з числа внутрішньо переміщених.

Крім цього, бізнес має змогу користуватися маркетплейсом фінансових можливостей, де є перелік фінансових можливостей та деталі отримання допомоги. На маркетплейсі зібрали всі актуальні державні, регіональні та міжнародні грантові програми. Крім цього, є інформація про кредити та депозити для підприємств.

Недержавна та міжнародна допомога

Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» пропонує до 150 тис. грн на відкриття власної справи людям, які через війну переїхали у Полтавську, Київську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Львівську області. Для отримувачів гранту також передбачене навчання, консультації експертів та менторський супровід у реалізації бізнес-плану.

До кінця 2023 року бізнес, який релокувався в Івано-Франківську, Львівську, Київську, Тернопільську області, може отримати до 20 тис. доларів від американської організації Mercy Corps. Умовою участі в програмі є інвестиція власних коштів у відновлення підприємства розміром до 50% від суми фінансової допомоги.

Благодійний фонд «Дихай» пропонує для малого й середнього бізнесу, який орендує державне майно, частково покрити орендну плату. Максимальний розмір гранту не може перевищувати розмір місячної орендної плати.

Малі та середні підприємства можуть отримати грантову підтримку до 150 тис. доларів від USAID за програмою «Конкурентоспроможна економіка України». Бізнес зможе збільшити кадровий, інноваційний та експортний потенціал. Заяви від охочих отримати гранти USAID приймає до грудня 2023 року.