У нових правилах затверджені особливості перевезення тварин різного розміру та ваги

Кабінет міністрів України у понеділок, 7 липня, затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Зміни до Постанови № 176 розробили Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадською організацією UAnimals, повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обов’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідці. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі, що супроводжують людей з інвалідністю, перевозяться безплатно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідці – поряд з господарем.

Детальніше ознайомитись з новими правилами можна за посиланням.

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