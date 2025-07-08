В Україні затвердили єдині правила перевезення тварин в автобусах
Обов'язковою вимогою перевезення всіх тварин є наявність ветеринарного документа
Кабінет міністрів України у понеділок, 7 липня, затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Зміни до Постанови № 176 розробили Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадською організацією UAnimals, повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.
Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обов’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.
- Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.
- Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідці. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.
- Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.
- Собаки-поводирі, що супроводжують людей з інвалідністю, перевозяться безплатно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідці – поряд з господарем.
Детальніше ознайомитись з новими правилами можна за посиланням.
Раніше ZAXID.NET розповідав про вимоги «Укрзалізниці» для пасажирів, які подорожують із тваринами. Що потрібно для поїздки з домашніми улюбленцями потягом, читайте у матеріалі.