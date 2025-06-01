У потязі ви можете перевозити дрібних тварин та собак великих порід

Якщо ви плануєте їхати поїздом з улюбленцем, варто заздалегідь ознайомитися з вимогами. В «Укрзалізниці» діють чіткі правила для пасажирів, які подорожують із тваринами. Вони залежать від типу тварини, класу вагона та наявності переноски. Нижче – головні вимоги, які варто врахувати перед поїздкою.

Яких тварин можна перевозити у потязі?

У потязі ви можете перевозити дрібних тварин та собак великих порід, проте існують певні обмеження та правила для перевезення конкретної тварини.

«Пасажир має право перевозити при собі дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу (собак малих порід, котів, птахів тощо), у поїздах та вагонах усіх категорій (крім вагонів типів «СВ» та «М») у спеціальних засобах для перевезення, що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона. Перевезення має здійснюватися на місцях, передбачених для розміщення ручної поклажі (у вагонах нічних поїздів – під полицею або на полиці поруч з пасажиром, у вагонах з місцями для сидіння – на руках у пасажира або під місцями для сидіння)», – зазначають в «Укрзалізниці».

Проте перевезення дрібних тварин без спеціальних засобів для перевезення не допускається.

«Перевезення дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у вагонах вищого класу типу СВ та М дозволяється за умови викупу усіх незайнятих місць та розміщення тварини у спеціальних засобах для перевезення», – додають у компанії.

Як перевозити великого пса?

Для собак великих поряд, які мають від 45 сантиметрів в холці, доведеться викупити купе. Їх дозволяється перевозити з намордником та повідцем.

Проте великих собак у купе повинно бути не більше двох.

Що потрібно для поїздки з твариною?

Пасажиру необхідно мати квиток для себе та окремий квиток для тварини. Придбати проїзний документ для улюбленця можна в касі або у застосунку. Однак ви можете безплатно перевозити собак-поводирів.

«Особі з інвалідністю з порушеннями зору за документом, що посвідчує право на пільгу, дозволяється провозити із собою собаку-поводиря у вагонах усіх категорій без додаткової оплати, при цьому власник собаки-поводиря має забезпечити наявність намордника. Собака-поводир повинен знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримуватись на короткому повідцю», – пояснюють у компанії.

Також для поїздки потрібно взяти із собою ветеринарний паспорт тварини, де вказані щеплення.

Подорожі у регіональних потягах

У регіональних потягах можна їхати з великим псом, але доведеться стояти з ним в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів.

Дрібніших тваринок у переносках розміщують: