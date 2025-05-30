Найпоширеніша причина, чому собаки гавкають уві сні, проста: вони бачать сон

Іноді собаки уві сні можуть раптово почати гавкати, вити та смикатися. Це може лякати, але не варто хвилюватися, адже це звичайна поведінка для собак. PetMD розповідає, чому собака гавкає уві сні та чи небезпечно це.

Чому ваш собака гавкає уві сні?

Найпоширеніша причина, чому собаки гавкають уві сні, проста: вони бачать сон. Собаки проходять дуже схожі стадії сну, як і люди. Коли вони вперше засинають, вони будуть розслабленими та усвідомленими протягом приблизно 10 хвилин, перш ніж поринуть у легкий сон. У цей період у них знижується температура тіла, сповільнюється серцебиття, а очі можуть бути навіть частково заплющеними. Зрештою, вони переходять у період, який називається non-REM sleep (фаза повільного сну), коли організм відновлює клітини та будує м'язи та кістки.

Під час сну, як і люди, собаки переходять від non-REM sleep до фази швидкого сну. Сновидіння зазвичай відбуваються саме під час цієї фази. Цей період також пов'язаний з сомнамбулізмом та рухами, в тому числі з «біганням» та гавкотом уві сні. Вашій собаці може снитися, як вона ловить м'яч у парку, грається з сусідським собакою або навіть дражнить кота.

Також існують відмінності між окремими особами або навіть породами. Собаки малих порід чергують швидкий і повільний сон частіше, ніж собаки великих порід, тому вони, як правило, бачать більше снів і можуть більше гавкати.

За словами Стенлі Корена, професора психології Університету Британської Колумбії та автора книги «Чи бачать собаки сни? Майже все, що ваша собака хоче, щоб ви знали», собаки великих порід слідують людським циклам, впадаючи у швидкий сон приблизно кожні 90 хвилин, тоді як собаки малих порід можуть входити у швидкий сон кожні 10 хвилин.

Отже, це нормально коли собаки гавкають та рухаються уві сні. Однак, якщо це нова та нетипова поведінка або здається, що це почало відбуватися частіше, зверніться до ветеринара, щоб виключити будь-які проблеми.

Що робити, якщо собака гавкає уві сні?

Рекомендується взагалі нічого не робити, якщо ваш собака гавкає уві сні. Як і у випадку з людьми, собаку може дуже збентежити та дезорієнтувати пробудження посеред сну.

Проте якщо гавкіт собаки заважає членам сім'ї спати, найкращим рішенням буде знайти місце для його сну якомога далі від ваших спалень або вдягати вушні затички.