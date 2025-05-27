Собака може лизати та жувати свої лапи з багатьох причин

Собаки іноді лижуть чи гризуть лапи, і це може бути як звичайною поведінкою, так і сигналом про проблему. Pet MD розповідає, чому так відбувається та коли варто занепокоїтись.

Ветеринарка та медична директорка Veterinary Emergency Group (VEG) Валентина Хенао пояснила, що собака може лизати та жувати свої лапи з багатьох причин. Ось п’ять основних з них.

Травми або біль

Хоча періодичне облизування лап є нормальним явищем, агресивне облизування або жування може свідчити про біль або травму. Ви можете помітити й інші ознаки болю, такі як кульгання, уникнення сходів або зниження активності. Потрібно оглянути лапи на наявність укусів, порізів, зламаних нігтів, потрісканих подушечок лап та переломи.

Блохи та кліщі

Блохи та кліщі – це найпоширеніші паразити, через яких собаки відчувають свербіж та можуть почати кусати та вилизувати себе. Ці шкідники можуть жити практично скрізь, де буває собака, включаючи підстилку, килими, іграшки, ґрунт, високу траву та лісові ділянки.

Найпростіший спосіб перевірити, чи є у вашого собаки блохи або кліщі, – оглянути його. Кліщі найчастіше ховаються між пальцями, на лапах та за вухами.

Алергія

Алергія може викликати реакцію у будь-якому місці тіла. Визначення алергену може бути складним завданням, оскільки алергія може з’явитися через їжу, сезонні фактори, навколишнє середовище та навіть бліх.

Артрит

Артрит є поширеним захворюванням у старих собак. Він може вражати не лише великі суглоби, такі як стегна та лапи, але й пальці ніг. Це захворювання виникає, коли руйнується суглобовий хрящ, що призводить до болю, запалення і труднощів з використанням уражених лап.

Проблеми з поведінкою

Домашні улюбленці також можуть мати проблеми з поведінкою та психічним здоров’ям, які потребують підтримки ветеринара або поведінкового спеціаліста. У деяких випадках навіть після лікування основних захворювань, таких як інфекції або алергії, собака може продовжувати лизати та гризти свої лапи через обсесивно-компульсивний розлад, стрес, нудьгу або навіть за звичкою.