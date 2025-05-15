Деякі вчені припускають, що поїдання трави є інстинктивною поведінкою собак, яка еволюціонувала від їхніх предків-вовків

Багато власників собак помічають, що їхній улюбленець іноді може їсти траву під час прогулянок. Це досить поширене явище, яке не завжди свідчить про проблеми зі здоров’ям. PetMD пояснює, чому собаки їдять траву та коли варто звернути на це особливу увагу.

Чому собаки їдять траву?

Існує багато припущень та теорій про те, чому собаки їдять траву, але досліджень про цю поведінкову особливість дуже мало.

Однак вчені сформували кілька теорій і спростували деякі міфи, ґрунтуючись на наявних дослідженнях.

Інстинктивна поведінка

Деякі вчені припускають, що поїдання трави є інстинктивною поведінкою собак, яка еволюціонувала від їхніх предків-вовків. З досліджень на вовках ми знаємо, що 2-10% вмісту їхнього шлунку може містити рослинний матеріал. Дикі псові (з родини псових, до якої належать вовки, шакали, лисиці та койоти) також їдять траву.

Поповнення нестачі поживних речовин

В одному конкретному випадку 11-річний мініатюрний пудель протягом семи років поїдав рослини та траву, після чого у нього виникала блювота. Проте проблема вирішилася після того, як собаку перевели на дієту з високим вмістом клітковини. Це свідчило про те, що собака поповнював дефіцит клітковини в раціоні, поїдаючи траву і рослини. Після того, як собака отримав достатню кількість клітковини в раціоні, така поведінка припинилася.

Цікавість

Собаки, особливо молоді, часто досліджують навколишній світ за допомогою рота. Вони можуть пробувати їсти траву, як деякі діти їдять бруд. А деяким улюбленцям навіть може сподобатися смак трави.

Увага з боку господарів

Собака, можливо, зрозуміла, що коли їсть траву, господар приділяє більше уваги улюбленцю. Ви можете почати більше розмовляти зі своїм собакою або пропонувати йому ласощі, щоб він перестав їсти траву. Тому така увага може підштовхнути собаку їсти траву, як тільки він її знайде.

Чи можуть собаки перетравлювати траву?

Собаки в першу чергу м'ясоїдні тварини, проте нещодавні дослідження показали, що собаки розвинули здатність перетравлювати деякі вуглеводи. Вуглеводи – це цукор, крохмаль і клітковина, які містяться переважно у фруктах, зерні, овочах і молочних продуктах.

Якщо собаки можуть перетравлювати деякі вуглеводи, то чи означає це, що наші улюбленці дійсно можуть перетравлювати траву? Відповідь – ні, не зовсім. Трава в основному проходить через кишковий тракт собаки неперетравленою.

А значна кількість з’їденої трави може застрягти в кишковому тракті вашого собаки, що можу спричинити непрохідність.