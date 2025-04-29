Де шукати кліщів у собаки з густою шерстю: найуразливіші місця на тілі тварини
Кліщі завжди становлять загрозу для собак, оскільки переносять серйозні захворювання. American Kennel Club розповідати, де шукати кліщів у собаки з густою шерстю.
Ветеринари рекомендують, що найкращий захист від кліщів – це хороший напад. Ви повинні ретельно перевіряти собаку на наявність кліщів, як тільки ви повернулися з вулиці. Обережно проведіть руками по всьому тілу собаки, щоб знайти маленькі шишки.
Де перевірити собаку на наявність кліщів?
Зазвичай кліщів важко знайти на будь-якій собаці, проте якщо ваш пес має довгу шерсть – задача ускладнюється. Кліщі можуть бути де завгодно, але зазвичай вони ховаються в одній з семи зон, тому обов'язково ретельно огляньте собаку в цих місцях.
Ось сім основних зон, які варто оглянути:
Голова та вуха. Собаки – допитливі істоти, які всюди сунуть свою голову, тому не рідкість, коли кліщі потрапляють на голову та у вуха собаки. До того ж вуха є ідеальним місцем для кліща, тому що там багато щілин та схованок. Оглядаючи собаку, обов'язково огляньте зовнішню сторону вух, а також вушну раковину, оскільки кліщі можуть присмоктатися і залишатися непоміченими протягом тривалого часу. Якщо ваш собака трясе головою і чухає за вухом, це ознака того, що щось не так, і вам варто звернути на це увагу.
Пальці ніг. Оскільки кліщі ховаються в місцях, де їх не знайдеш, вони часто заповзають між пальцями ніг собаки та присмоктуються до них. Ви можете знайти їх між пальцями або навіть на нижній частині стопи біля подушечок. Якщо ви помітили, що ваш собака лиже або жує свої лапи, можливо, його щось турбує, і це може бути кліщ.
Хвіст. Кліщі полюбляють темні, вологі місця, тому нижня частина хвоста – чудова домівка для них. Оскільки більшість власників не регулярно перевіряють хвіст, особливо біля основи, кліщ може залишатися непоміченим протягом тривалого часу. Якщо у вашого собаки густа шерсть, вам слід ретельно розчісувати її та шукати кліщів. Тонкий гребінець, швидше за все, зловить кліща, який прикріпився під хвостом.
Пах. Більшість власників собак не дуже люблять перевіряти статеві органи своїх улюбленців. Однак ця зона – ще одна темна, волога ділянка на тілі, де кліщі дуже полюбляють вештатися. Кліщі можуть присмоктатися і залишатися прихованими під шерстю та хвостом собаки протягом тривалого часу.
Повіки. Багато кліщів залишаються непоміченими біля повік, оскільки їх плутають зі шкірними мітками або виділеннями з очей. На жаль, до того часу, коли власник помічає кліща на повіці улюбленця, він вже давно присмоктався до неї.
Під нашийником. Зазвичай власники рідко знімають нашийник зі свого улюбленця, і на це є вагома причина – важливо завжди мати на собаці належний ідентифікатор. Проте кліщі можуть присмоктатися під нашийником собаки так, що ніхто цього не помітить, й зазвичай до тих пір, поки кліщ не стане достатньо великим, щоб його можна було помітити – а це означає, що він перебуває там вже деякий час. Іноді зняття і перевірка самого нашийника може запобігти прикріпленню кліща, якщо він просто повзає під ним. У будь-якому випадку, важливо зняти нашийник, щоб ретельно перевірити його на наявність кліщів.
Під пахвами. Це гарне та темне місце, куди собаці важко дотягнутися, а вам – побачити.