Зазвичай кліщів важко знайти на будь-якій собаці, проте якщо ваш пес має довгу шерсть – задача ускладнюється

Кліщі завжди становлять загрозу для собак, оскільки переносять серйозні захворювання. American Kennel Club розповідати, де шукати кліщів у собаки з густою шерстю.

Ветеринари рекомендують, що найкращий захист від кліщів – це хороший напад. Ви повинні ретельно перевіряти собаку на наявність кліщів, як тільки ви повернулися з вулиці. Обережно проведіть руками по всьому тілу собаки, щоб знайти маленькі шишки.

Де перевірити собаку на наявність кліщів?

Зазвичай кліщів важко знайти на будь-якій собаці, проте якщо ваш пес має довгу шерсть – задача ускладнюється. Кліщі можуть бути де завгодно, але зазвичай вони ховаються в одній з семи зон, тому обов'язково ретельно огляньте собаку в цих місцях.

Ось сім основних зон, які варто оглянути: