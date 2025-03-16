За такою поведінкою стоять давні інстинкти, які досі керують вашим вихованцем

Чи доводилося вам шукати зниклу шкарпетку, а знаходити її під диваном разом із рукавицями, пультом і навіть яблуком? Винуватцем найчастіше виявляється ваш пес, який дивиться на вас невинним поглядом. Ukr.Media розповідає, чому собаки люблять ховати речі.

За такою поведінкою стоять давні інстинкти, які досі керують вашим вихованцем. Собаки – нащадки вовків, і багато їхніх дій пояснюються генетичною пам'яттю. У дикій природі хижаки часто ховали здобич, щоб уберегти її від конкурентів або повернутися до неї пізніше.

Навіть якщо ваш улюбленець не полює на антилоп, його мозок все ще працює за тими ж принципами: він сприймає знайдені речі як ресурс, який потрібно зберегти «на чорний день».

Також ваш вихованець краде саме ваші речі через те, що вони пахнуть вами. Предмети, що пахнуть вами, викликають у нього почуття безпеки. Ховаючи їх, вихованець створює «запасові точки», які асоціюються з вашою присутністю. Це особливо помітно, коли ви надовго йдете з дому – пес може почати збирати ваш одяг в одному місці, щоб зменшити тривогу.

Ще один фактор – гра. Молоді собаки часто сприймають хованки як розвагу, особливо якщо господар включається в пошуки. Це зміцнює зв'язок між вами, але іноді може призвести до того, що ваша собака зіпсує якусь річ.

Щоб переспрямувати енергію, запропонуйте вихованцеві іграшки-головоломки, де потрібно «добувати» ласощі. Це задовольнить його інстинкти без шкоди для ваших кросівок.

Але навіть якщо ваша собака регулярно спустошує кошик для білизни, не потрібно гніватись, адже це просто інстинкт.