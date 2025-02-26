Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори

Чи замислювалися ви, як бачать світ ваші улюбленці, коли дивляться на вас своїми уважними очима? Науковці зʼясували, що зір у собак набагато гірший, ніж у людей, – вони бачать усе, наче в тумані.

У собак з народження розмитий зір, тобто вони бачать навколишній світ у 8 разів гірше за нас. Крім того, собаки не розрізняють певні кольори. Детальніше про те, як собаки бачать світ, розповідає Державна прикордонна служба України.

Цікаві факти про зір собак

Чи розрізняють собаки кольори

Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори. Також раніше вважали, що собаки бачать світ чорно-білим. Але вчені довели, що собаки бачать кольори, хоча їхній зір не такий яскравий, як у людини. Вони розрізняють жовтий і синій, але не червоний і зелений.

Нічний зір

У темноті собаки бачать у 3-4 рази краще за людину. Це завдяки кращому розширенню зіниць та специфічній будові сітківки.

Гострота зору

Вдень гострота зору собаки приблизно у три рази менша ніж у людини. Це пояснюється тим, що у людському оці є так звана «жовта пляма», якої нема в оці собаки.

Сприйняття руху

Собаки краще бачать рухомі об’єкти: вони можуть бачити на відстані 800-900 м. Але якщо людина стоїть нерухомо, собака може її не побачити навіть на відстані 300 метрів. Саме тому від собаки не можна втікати.

Окрім цього, собака більш точно визначає дистанцію, проте на відстані до 35-50 см собака бачить розмито.

Поле зору

Кут огляду людини складає близько 180° градусів, у собак 250–270°, і залежить від породи, форми черепа і носа. Наприклад у мопса, пекінеса, англійського бульдога, тобто порід з коротким носом та широкою мордою, очі розходяться під порівняно малим кутом і тому боковий зір обмежений.

Чи можуть собаки дивитись телевізор

Частота, при якій людське око сприймає рухомий образ 50-60 герц, у собаки – 80 герців. Оскільки телевізори розраховані для людини, собака замість фільму бачить мерехтливі картинки.

Однак сучасні телевізори мають частоту 100 герців, тож, можете переглядати фільми разом з вашими улюбленцями.