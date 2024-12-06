Не лише слова можуть впливати на собаку, коли він гавкає

Собаки гавкають із різних причин – від радості, страху, неспокою. Однак якщо ваш улюбленець гавкає постійно, це може стати справжнім викликом під час дресирування. Відомий експерт із поведінки собак Сезар Міллан поділився незвичним підходом, який допоможе зупинити гавкіт, пише Best Life.

У серії відео, опублікованих у TikTok, Міллан зазначає, що багато власників собак реагують на гавкіт зовсім не так, як потрібно. Наприклад, звичка заспокоювати улюбленця словами на кшталт «Все добре, все добре» лише підсилює небажану поведінку. Міллан радить спілкуватися з собакою словами лише тоді, коли вона спокійна та щаслива. У ситуаціях, коли пес відчуває страх, напруження чи невпевненість, потрібно використовувати мову тіла.

Але не лише слова можуть впливати на собаку, коли він гавкає. Експерт поділився ще однією корисною порадою, яка може допомогти заспокоїти вашу собаку. Часто власники смикають повідець назад, щоб заспокоїти свого улюбленця, але це лише закріплює її збуджений стан. Натомість Міллан рекомендує легкими дотиками до боків чи спини змінювати фокус уваги собаки. Коли ви відтягуєте повідець назад, ви утримуєте собаку в напруженому стані, каже експерт.