Якщо ваша собака не їсть свою звичайну їжу, причина може бути у раціоні

Відмова собаки від їжі часто викликає тривогу у власників. Проте причини такого стану можуть бути різними, і не завжди вони пов'язані з хворобами. Ми розглянемо основні фактори, які можуть впливати на апетит собаки, та способи допомогти вашому улюбленцю, пише Kitipes.

Причини відмови від їжі у собаки

1. Стрес

Стрес може бути однією з головних причин, чому ваш собака не хоче їсти. Зміни в навколишньому середовищі, наприклад, переїзд у новий будинок, нові люди або тварини в будинку можуть спричинити стрес у вашого собаки. Коли собака стресує, його апетит може значно знижуватися.

2. Захворювання

Поганий апетит може бути симптомом хвороби. Серед можливих причин:

Харчове отруєння;

Інфекції сечовивідних шляхів;

Проблеми із зубами;

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;

Порушення функцій печінки та нирок.

3. Спека

У спеку у собак може знижуватися апетит. Потрібно стежити за тим, щоб ваш собака завжди мав доступ до чистої води та свіжої їжі протягом усього дня.

4. Проблеми з раціоном

Якщо ваша собака не їсть свою звичайну їжу, причина може бути у раціоні. Можливо, варто спробувати інший бренд корму або змінити дієту вашого собаки.

5. Зміна апетиту

З віком смак та апетит собаки може змінюватися. Це може бути викликано зміною способу життя, включаючи меншу фізичну активність або збільшення віку. Іноді собаки просто наїдаються, а потім не хочуть їсти протягом дня чи навіть кількох днів.

Як допомогти собаці, якщо вона відмовляється від їжі?

Перевірити стан здоров'я

Найперше, що слід зробити – проконсультуватися з ветеринаром. Якщо ви виявили інші симптоми, такі як блювання, діарея, слабкість або зміна поведінки, терміново зверніться до ветеринара.

Знизити рівень стресу

Якщо причина відмови від їжі у вашого собаки виникла через стрес, спробуйте прибрати стресові ситуації, які можуть спричинити її тривогу. Перемістіть її в комфортне та спокійне місце, де вона може розслабитися, та уникайте галасливих гостей чи інших тварин.

Спробувати змінити раціон

Якщо проблема пов’язана з кормом, спробуйте новий вид раціону або додайте в її їжу невелику кількість чогось смачного, наприклад, шматочки курки чи риби.

Не годувати зі столу

Не годуйте свого собаку зі столу або давайте йому надто багато ласощів. Це може призвести до того, що вона чекатиме їжу зі столу і не їстиме свій звичайний корм.

Забезпечити доступ до води

Важливо переконатися, щоб у собаки завжди був доступ до чистої свіжої води. Це допоможе уникнути зневоднення.