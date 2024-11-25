Собача будка – це тимчасове укриття, що робить перебування вашої собаки на подвір’ї комфортним і безпечним у будь-яку погоду

Хоча іноді собачі будки можуть викликати в уяві образи сумних песиків, що живуть на вулиці, правда полягає в тому, що при правильному використанні сучасні собачі будки слугують зовсім іншим цілям, пише petMD.

Вуличні будки для собак чудово підходять, якщо у вашому будинку є подвір'я, оскільки вони можуть забезпечити захист від негоди, поки ваш собака тимчасово перебуває на вулиці – і до того, як він повернеться, щоб розслабитися на вашому дивані вночі.

Переваги літніх будок для собак

Хоча будка може бути гарним варіантом для відпочинку між іграми в спекотні літні дні, щоб запобігти тепловому удару у собак, доктор Марк Вільямсон, ветеринарний лікар з Медичного центру для тварин у Данедіні у Флориді, каже, що якщо умови на вулиці занадто суворі, щоб вам було комфортно, то не варто випускати свого улюбленця на вулицю в цей час.

Собача будка повинна слугувати безпечним і комфортним місцем для відпочинку вашого собаки, коли він тимчасово перебуває на вулиці.

«Можливість уникати постійного перебування під прямими сонячними променями в літню спеку дуже важлива для собаки», – додає доктор Вільямсон.

Будка також може допомогти зберегти ваш сад та газон в ідеальному стані.

«У спекотні місяці літа собака буде шукати прохолодне місце для відпочинку – якщо у дворі мало затінених ділянок, ви можете помітити, що собака риє ями, щоб знайти прохолодну землю, на якій можна було б прилягти», – каже доктор Вільямсон.

Крім того, під час несподіваних літніх гроз собача будка стане хорошим укриттям.

Будки для собак взимку

Зимою будка може допомогти собакам уникнути переохолодження та забезпечити захист від дощу, снігу та вітру. Однак Діана Оренчук, сертифікована кінологиня зазначає, що будки не призначені для постійного притулку.

За словами Марка Вільямсона, наявність теплого місця, де можна притулитися під час холодних зимових днів, також може забезпечити комфорт, на який заслуговує будь-який собака, коли він гуляє на подвір'ї. Собача будка може слугувати захистом для тих випадків, коли мінливі погодні умови застають вас зненацька.

Однак варто додати, що утеплені собачі будки можуть стати магнітом для диких тварин.

«Деякі з цих тварин є переносниками серйозних захворювань, і ваш домашній улюбленець може отримати серйозні травми, намагаючись відігнати цих тварин, серед яких можуть бути скунси, єноти, опосуми або, можливо, навіть койоти»., – зазначив Марк Вільямсон.

Як правильно обрати будку для собаки

Різні матеріали мають свої переваги та недоліки, тому вибір найкращого варіанту може бути дещо складним.

Доктор Вільямсон вважає, що будки для собак, які виготовлені з композитного пластику – подібного до того, що використовують для відкритих терас – є хорошим варіантом. Такі будки набагато легше чистити, дезінфікувати, вони менше приваблюють комах, а також з меншою ймовірністю будуть погризен вашим улюбленцем.

З іншого боку, дерев’яні будки будуть тепліші, та краще підійдуть для зими. Але Діана Оренчук зазначає, що такі будки буде важко дезінфікувати через їхню пористу поверхню.

«Регулярна санітарна обробка собачої будки – це кропітка робота: всі внутрішні стіни потрібно обприскати водою, повністю видалити всі органічні речовини (траву, бруд, фекалії), а потім почистити кожну поверхню, кожен куточок і щілину щіткою або рушником, повністю промити і повністю висушити», – додає Діана Оренчук.