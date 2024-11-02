Потреба в сні у собак залежить від багатьох факторів, але зазвичай песики сплять не менше 12 годин на добу і ще кілька годин дрімають

Тим, у кого не має собаки, це може здатися дивним, проте собаки витрачають на сон приблизно так само багато часу, як і коти. Ці тварини теж сплять довше за людей. Про особливості собачого сну і про ознаки того, що песик не висипляється, ідеться в блозі BestPet.

Скільки часу спить здоровий собака

Дорослий собака спить 12-14 годин на добу. Ще кілька годин на добу собака може дрімати. Загальна кількість сну і дрімоти залежить від віку собаки, його породи та, відповідно, активності. Наприклад, цуценята сплять від 18 до 20 годин на добу до 12-тижневого віку.

Собаки старшого та середнього віку сплять довше, ніж молоді дорослі собаки. Собаки, яких годують двічі на день, засинають раніше вночі, але прокидаються раніше.

Іншими словами, це нормально, коли ваш собака проводить по пів дня на лежанці чи на дивані. На активність дорослим собакам, включно з прогулянками, іграми, прийомами їжі тощо вистачає і 5-6 годин на добу.

Коли варто поговорити з ветеринаром про сон собаки

Вам слід проконсультуватися з ветеринаром, якщо ви помітили різку зміну в поведінці тварини під час сну або неспання. Тобто якщо собака зазвичай спав по 12 годин, а потім раптово став проводити у ліжку по 20 годин, це знак звернутися за консультацією до фахівця.

Собака має легко прокидатися і з радістю займатися улюбленими справами після цього. Якщо собаку важко розбудити або він не хоче вставати, це також потребує звернення до ветеринара.

Як сплять собаки

Собаки входять у фазу швидкого сну швидше, ніж люди. Проте їм потрібно більше спати, щоб відчувати себе відновленими. Глибокий сон у добовому циклі сну собак займає приблизно 10%.

Коли собаки не висипляються, у них може виникнути депривація сну, можуть з'являтися загальні симптоми недосипання, хоча їх не так легко помітити, як у людей.

Ознаки того, що собаці бракує сну, такі:

плаксивість;

млявість;

відсутність інтересу до ігор;

підвищена тривожність;

дезорієнтація під час виконання команд;

агресивність.

Ознаки того, що ваш собака не висипляється, можуть з'явитися раптово або поступово. Будь-які симптоми, що вас непокоять, слід обговорити з ветеринаром, щоб виключити можливість медичних проблем.

Як покращити сон собаки

Якщо собаці важко заснути або він часто прокидається, передусім слід оцінити умови, в яких живе песик, і його режим.

Час прогулянок, ігор і годування має бути чітко визначеним і його потрібно дотримуватися щодня. Це допоможе песику витратити до кінця дня багато енергії і добре спати вночі.

Звісно, собака повинен мати зручне і тихе місце для спання. Зайве світло і голосні звуки заважатимуть тварині так само, як заважають добре спати вам.