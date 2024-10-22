Опале листя чудово пасує для ігор і фото з собакою, та чи це безпечно?

Золота осінь надихає на довгі прогулянки з вашим собакою. Свіже повітря, заспокійливий шурхіт листя, останнє тепло сезону. Та що робити, якщо ви помітили, що ваш собака їсть опале листя? Про що може свідчити така харчова звичка і чи вона безпечна, ветеринарка Ніккі Грем розповіла журналу про тварин DailyPaws.

Чому собака їсть опале листя

Собаки – всеїдні. Вони з радістю їдять і м’ясо, і рослинні продукти. Домашній собака має отримувати усі необхідні йому поживні речовини зі свого раціону. Якщо песику не вистачає клітковини, необхідної для роботи шлунково-кишкового тракту, то він може спокуситись на хрумке пожовкле листя в парку.

Отже, якщо ви помітили, що собака на прогулянках їсть опале листя, зверніться до ветеринара, який допоможе скоригувати раціон улюбленця. Додаткову клітковину собаки можуть отримувати з безпечних для них овочів. Ідеться про:

моркву;

приготований гарбуз;

селеру.

Нестача клітковини – не єдина причина, чому ваш собака може їсти листя. Деякі собаки їдять листя або траву, щоб викликати блювоту, – це полегшує нудоту. Якщо собака часто відчуває нудоту, слід показати його ветеринару, адже це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Чи безпечно собаці їсти опале листя

У більшості випадків, говорить Ніккі Грем, не станеться нічого поганого, якщо ваш песик похрумкотить кількома листочками. Проте деякі рослини токсичні для собак, тому варто знати, які дерева ростуть на маршруті ваших прогулянок.

Токсичні для собак рослини можуть викликати у тварини розлад шлунку, шлункові кровотечі, ниркову і печінкову недостатність, судоми тощо. Такими рослинами є:

Хризантема;

Крокус;

Японський тис;

Томат;

Чорний волоський горіх.

Також навіть листя безпечних для собаки рослин може спричинити проблеми, якщо його обробляли токсичними хімічними речовинами.