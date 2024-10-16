Як розважити собаку вдома: топ-5 ігор, що сподобаються вам і улюбленцю
Якщо погода за вікном не надихає на довгі пізнавальні прогулянки з вашим собакою, розважити тварину і дати їй щоденну порцію інтелектуального і фізичного навантаження можна і вдома. Блог Cat-Dog розповідає про топ-5 ігор з собакою в квартирі.
Гра в лови
Тут все просто – собака доганяє вас, а ви – його. І так по черзі. Гру можна ускладнити імпровізованою смугою перешкод. Ось кілька порад для того, щоб гра сподобалася і вашому собаці, і вам:
- Заохочуйте собаку ласощами і/або похвалою, коли він виконав умови гри;
- Час від часу змінюйте темп гри;
- Почніть з коротких ігор, щоб собака не втомлювався і звик до такої активності.
Перетягування каната
Ця гра, яку обожнює більшість песиків, допоможе собаці задовольнити свої інстинкти та вивільнити надмір енергії. Візьміть канат за один кінець, інший – подайте собаці. Щойно тварина схопить канат, починайте повільно тягнути його на себе. Собака повинен тягнути канат у зворотному напрямку. Перемагає той, хто зможе витягнути канат із рук суперника.
Спеціальні канати різних розмірів, залежно від розміру вашого улюбленця та його щелепи, можна знайти в зоомагазинах. Також для цієї гри можна використати домашні речі, що їх не шкода.
Пошуки скарбів
Ця гра – чудове інтелектуальне навантаження для песика. Візьміть пару іграшок собаки або кілька шматочків його улюблених ласощів і заховайте їх різних місцях квартири. Дайте собаці команду шукати їх і обов’язково похваліть улюбленця, коли він знайде заховане.
Починайте з простих хованок і поступово збільшуйте складність гри. Використовуйте різні предмети в грі, щоб пошук одного і того ж не набридав собаці.
Гра в м'ячик
Це улюблена класика собак. Навряд у світі є домашній пес, в якого немає м’яча. Щоб гра вдалася, дотримуйтесь кількох порад:
- виберіть м'ячик, що підходить за розміром вашому собаці;
- грайте в безпечному місці без перешкод, щоб уникнути травм;
- Почніть з коротких ігор, щоб собака не втомився;
- Заохочуйте собаку, коли він приносить м'ячик;
- Використовуйте різні види кидків, щоб гра була більш різноманітною.
Головоломки для собак
В асортименті зоомагазинів можна знайти розвивальні іграшки та головоломки для собак різного рівня складності. Деякі пропонують собаці видобути зсередини смаколик, інші – вгадати де заховані ласощі, треті – ще щось.
Такі іграшки тренують терпіння, стимулюють уяву та розум. Також це чудовий спосіб весело провести час разом. Щоб іграшка припала собаці до душі, зважайте на таке:
- Вибирайте іграшки, що відповідають розміру і віку вашого собаки;
- Не залишайте собаку з іграшкою без нагляду, щоб він не поранив себе;
- Грайте з собакою регулярно, щоб він міг навчитися грати в ці ігри;
- Піднімайте рівень складності поступово.