Спільні ігри із собакую не лише допомагають подолати нудьгу, а й зміцнюють зв'язок між вами

Якщо погода за вікном не надихає на довгі пізнавальні прогулянки з вашим собакою, розважити тварину і дати їй щоденну порцію інтелектуального і фізичного навантаження можна і вдома. Блог Cat-Dog розповідає про топ-5 ігор з собакою в квартирі.

Гра в лови

Тут все просто – собака доганяє вас, а ви – його. І так по черзі. Гру можна ускладнити імпровізованою смугою перешкод. Ось кілька порад для того, щоб гра сподобалася і вашому собаці, і вам:

Заохочуйте собаку ласощами і/або похвалою, коли він виконав умови гри;

Час від часу змінюйте темп гри;

Почніть з коротких ігор, щоб собака не втомлювався і звик до такої активності.

Перетягування каната

Ця гра, яку обожнює більшість песиків, допоможе собаці задовольнити свої інстинкти та вивільнити надмір енергії. Візьміть канат за один кінець, інший – подайте собаці. Щойно тварина схопить канат, починайте повільно тягнути його на себе. Собака повинен тягнути канат у зворотному напрямку. Перемагає той, хто зможе витягнути канат із рук суперника.

Спеціальні канати різних розмірів, залежно від розміру вашого улюбленця та його щелепи, можна знайти в зоомагазинах. Також для цієї гри можна використати домашні речі, що їх не шкода.

Пошуки скарбів

Ця гра – чудове інтелектуальне навантаження для песика. Візьміть пару іграшок собаки або кілька шматочків його улюблених ласощів і заховайте їх різних місцях квартири. Дайте собаці команду шукати їх і обов’язково похваліть улюбленця, коли він знайде заховане.

Починайте з простих хованок і поступово збільшуйте складність гри. Використовуйте різні предмети в грі, щоб пошук одного і того ж не набридав собаці.

Гра в м'ячик

Це улюблена класика собак. Навряд у світі є домашній пес, в якого немає м’яча. Щоб гра вдалася, дотримуйтесь кількох порад:

виберіть м'ячик, що підходить за розміром вашому собаці;

грайте в безпечному місці без перешкод, щоб уникнути травм;

Почніть з коротких ігор, щоб собака не втомився;

Заохочуйте собаку, коли він приносить м'ячик;

Використовуйте різні види кидків, щоб гра була більш різноманітною.

Головоломки для собак

В асортименті зоомагазинів можна знайти розвивальні іграшки та головоломки для собак різного рівня складності. Деякі пропонують собаці видобути зсередини смаколик, інші – вгадати де заховані ласощі, треті – ще щось.

Такі іграшки тренують терпіння, стимулюють уяву та розум. Також це чудовий спосіб весело провести час разом. Щоб іграшка припала собаці до душі, зважайте на таке: