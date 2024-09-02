Підиоргування собаки до вас може бути запрошенням до гри, а може свідчити про медичні проблеми

Ви сидите зі своїм улюбленцем на дивані. І раптом – він підморгує вам. Чи робить собака це спеціально? Імовірно. Що це означає? Це може означати багато різного, розповіла ветеринарка Меган Конрад журналу про тварин Daily Paws. Можливо, песик каже, що хоче погратися з вами, а, можливо, у нього проблеми зі здоров’ям.

Що означає, коли собака підморгує

За допомогою підморгування собака може «казати» наступне:

Як справи?

Давай пограємо?

Я беззахисний;

Я хочу познайомитись ближче.

Також собака може повторювати вашу поведінку, якщо ви часто підморгуєте йому. Окрім того, може ітися про проблеми зі здоров’ям.

Як розуміти підморгування собаки

Щоб правильно його інтерпретувати, варто також простежити за мовою тіла тварини загалом. У цьому буде ключ до розуміння.

Якщо хвіст собаки піднятий або він вихляє ним, а також вуха песика настовбурчені, це говорить про радість та інтерес, про бажання взаємодії, наприклад, гри.

Коли ж хвіст опущений поміж ніг або собака лягає на спину, це говорить про його беззахисність і покірність. Коли ж песик хоче встановити контакт, поладнати, підморгування можуть супроводжувати опущена голова, облизування губ, нахили вниз.

Коли йдеться про проблеми зі здоров’ям

Собаки, як і люди, можуть кліпати, якщо їм щось потрапило до ока – пилинка, шерстинка тощо. Якщо ж саме око або шкіра навколо нього червоні, тут може ітися про травму або інфекцію. У цьому випадку слід якнайшвидше звернутися до ветеринара.

У деяких порід собак може траплятися так зване хронічне підморгування. Передусім це стосується собак із короткими мордочками, складками на обличчі. Посилене кліпання спровоковане заворотом повіки, коли вії починають подразнювати сітківку. Зазвичай, це можна виправити за допомогою нескладної операції.