Деякі породи собак можуть бігти із середньою швидкістю автомобіля

Найшвидшою твариною у світі вважається гепард, що здатен лише за три секунди розігнатися до 95 км/год. Серед представників собачих найшвидшим є африканський дикий собака, що може розігнатися до 72 км/год. Домашні коти можуть розбігтися до 48 км/год. А як щодо домашніх собак? Про найшвидші породи домашніх собак розповідає журнал про тварин DailyPaws.

Які породи собак найшвидші

Найшвидшою породою собак у світі вважаються грейхаунди. Вони можуть розвинути швидкість до 64-72 км/год. Щодо довгих відстаней, то грейхаунд може підтримувати швидкість у приблизно 56 км/год упродовж забігу на 11 км.

Справа в тому, що серце грейхаунда дещо більше за розміром, а м’язи його лап містять до 80% специфічних волокон, що дозволяють робити раптові потужні рухи.

Раніше в США були популярними перегони грейхаундів. Зараз вони заборонені в більшості штатів

Після грейхаундів в переліку найшвидших домашніх собак ідуть такі породи:

Афганський хорт – 64 км/год;

Салукі (перський хорт) – 56-64 км/год;

Німецька вівчарка – 56-64 км/год;

Доберман пінчер – 56 км/год;

Віппет – 56 км/год;

Бордер коллі – 48 км/год;

Джек Рассел тер’єр – 48 км/год.

Якщо говорити про витривалість і швидкість на довгих дистанціях, то тут першість належить породі хаскі. Ці собаки можуть підтримувати середню швидкість у 40-45 км/год на відстані понад 100 км. Із саньми ця швидкість становитиме 25-30 км/год, що теж, погодьтеся, вражає.

Також підтримувати високу швидкість на довгих дистанціях здатні породи веймаранер, німецький короткошерстий пойнтер, норвезький елкхаунд і лабрадор ретривер. Їхня середня швидкість становить 35-45 км/год.

Чи можна бігати із собакою

Якщо ви займаєтесь бігом і хочете, аби чотирилапий компаньйон долучився до вашого захоплення, запам’ятайте, що навіть надшвидким собакам не можна бігати, поки вони не досягнуть дорослого віку і їхній організм не буде повністю сформованим.

Важливо також пам’ятати, що багато бігу в житті песика впливає на стан його суглобів. Надмірне навантаження на них може призвести до розвитку артриту.

Тож, якщо хочете бігати в компанії собаки, проконсультуйтеся з ветеринаром і обирайте більш м’які поверхні для бігу – наприклад, грунтові доріжки в парку замість асфальту.