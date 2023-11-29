Собаки цієї породи стануть друзями справді на довгі роки

Породи собак, які живуть найдовше, часто маленькі. У порівнянні з великими собаками, середня тривалість життя яких становить 8-10 років, малі песики можуть жити до 13 і навіть 16 років. The Spruce Pets розповідає про топ-5 порід, які будуть другом на довгі роки.

Чихуахуа

Ця порода – безперечний довгожитель у собачому світі. Окремі представники можуть прожити до 18 і навіть 20 років. Середній вік – 15 років. Ці крихітні песики потребують багато фізичних вправ, інтелектуального навантаження і тренувань. Переважно чихуахуа здорові, але можуть мати проблеми із серцем, зубами та очима.

Цей іграшковий пес – дуже галасливий, але чудово підходить для сім’ї. Бувають коротко- і довгошерсті чихуахуа.

Такса

Такси живуть приблизно 15 років, хоча у світі зафіксований випадок, коли такса померла у віці 21 рік – цей світовий рекорд поставлений у 2009 році. Із віком у такс з’являються проблеми зі спиною, із зубами, що впливає на тривалість життя собак цієї породи.

Такса – порода середнього розміру, дуже галаслива, любить прогулянки і може потребувати навчання, щоб співжити з маленькими дітьми або іншими домашніми тваринами. Характер у такс – надзвичайно незалежний.

Джек Рассел тер’єр

Собаки цієї малої породи можуть жити до 16 років. Найстарший у світі Джек Рассел помер у 2014 році, коли йому було 20. Ця порода була виведена для роботи, тож енергії їй вистачає з лишком. Ці собаки дуже розумні, але потребують дресирування зі знавцями справи. Це настільки активний пес, що значну частину життя опікуну доведеться присвятити вправам на свіжому повітрі.

Мальтійська болонка

Представники цієї малої породи – винятково здорові і живуть в середньому 15 років. Ці красиві довгошерсті собаки сильно прив’язуються до опікунів, настільки, що потребують навчання, аби не впадати у тривожні розлади під час короткого розставання.

Мальтійські болонки – галасливі, але водночас ця порода є гіпоалергенною і чудово підійде сім’ям з дітьми.

Шиба Іну

Шиба Іну – це порода середнього розміру, але її представники здатні прожити 14-16 років. Ці собаки мають вольовий характер, іноді потребують побути наодинці – як коти, тож підійдуть не всім. Шиба Іну – тихі, чистоплотні, переважно здорові, але деякі представники схильні до алергій. А ще ці собаки – неймовірно гарні та добрі.

Як продовжити життя собаці

Усі маленькі породи собак схильні до проблем зі зубами, невчасне лікування яких може призвести до захворювання інших систем організму. Тож регулярні візити до ветеринара і ретельні огляди будь-якого собаки – важливі.

Окрім того, на довгі і щасливі роки життя песика впливають: