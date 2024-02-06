Спільні пробіжки роблять стосунки міцнішими

Якщо ви любите собак і любите біг, то, мабуть, вже думали про те, як чудово буде виходити на тренування зі своєю домашньої твариною. Собаки атлетичних порід за рахунок пробіжок можуть легко отримувати потрібну їм порцію фізичних вправ на день. The Spruce Pets розповідає, собаку якої породи найкраще обрати бігунам.

З ким найкраще бігати?

Веймаранер

Веймаранер

Це витончений, швидкий і витривалий мисливський собака великої породи. Самці досягають зросту 69 см і ваги у 27 кг, самиці дещо менші. Веймаранери мають напрочуд сильний характер, тож потребують соціалізації і дресирування. Вони енергійні і потребують близько двох годин активних прогулянок щодня.

Далматин

Далматин

Це добре збалансовані, сильні і м’язисті собаки, які з радістю гулятимуть більше двох годин на день. Далматини – велика порода. Зріст цих собак сягає 61 см, вага – 23-25 кг. Ці собаки доброзичливі і товариські, але без достатньої кількості фізичного навантаження стають гіперактивними.

Джек Рассел і Парсон Рассел тер’єри

Парсон рассел тер'єр

Ці породи просто створені для бігу. Вони жваві, мають довгі лапки, потребують не менше години прогулянок на день. Це маленькі породи зростом до 36 см і вагою 5-8 кг. Ці тер’єри лагідні і віддані, та мають сильний характер і потребують соціалізації.

Бордер-коллі

Бордер-коллі

Це собаки середнього розміру з правильними пропорціями, відомі своєю невтомною енергією і витривалістю. Зріст представників цієї породи становить 48-53 см, вага – 14-20 кг. Окрім енергії, бордер-коллі обожнюють обійматися з опікуном і проводити час із ним. Якщо цей собака не отримає достатню кількість фізичних вправ на день, то почне ганяти все, що трапиться йому на шляху, і перестане бути ідеальним вихованцем.

Курцхаар (німецька лягава)

Курцхаар (німецька лягава)

Це енергійний, м’язистий і благородний собака великого розміру. Зріст сягає 64 см, вага – 25-32 кг. Представникам цієї породи потрібно не менше двох годин енергійних прогулянок на день. Хоча це стовідсотково мисливський пес, він відомий своєю ніжністю до опікуна та чудово підходить активним родинам.

Правила пробіжок удвох

Найкращими бігунами є представники порід, що належать до спортивних собак, вівчарок або тер’єрів. Більшість із них виводилися століттями через їхні атлетизм та витривалість. Собаки змішаних із цими порід також можуть бути хорошими біговими компаньйонами. А от кого точно не варто брати на пробіжку, то це собак-брахіоцефалів (із короткими мордочками) і тих, хто схильний до перегріву:

Бульдоги;

Бультер’єри;

Мопси;

Такси;

Коргі тощо.

Під час спільної пробіжки слід уважно стежити за собакою, якому будуть потрібні часті перерви, щоб попити води. Якщо собака втомився, має ознаки перегріву чи щось вказує на больові відчуття у нього, варто одразу повернутися додому.

Навіть собакам-любителям бігу варто уникати бігових тренувать щонайменше до шестимісячного віку. Інакше це може завдати шкоди їхнім суглобам і м’язам, що ростуть.