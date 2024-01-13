Ці собаки любитимуть вас і в невеликій квартирі

Навіть якщо ви живете в невеликій квартирі, це не привід відмовитися від чотирилапого друга. Так, собаки потребують простору, але є породи, яким підійде і скромне житло. Головне, щоб опікун був поряд. Розповідаємо про топ-5 порід собак, які можуть жити в квартирі.

Басет-гаунд – ласкавий мисливець

Ця порода була виведена у Франції понад 500 років тому. Її використовували для полювання на дрібну дичину в зарослих місцинах. Сьогодні басет-гаунди – сімейні собаки, чому сприяє їхній лагідний і товариський характер. Варто зважати, що це голосні собаки, хоч і не сторожові. Також вони люблять активні прогулянки – щонайменше годину на день.

Басет-гаунд (фото Daily Paws)

Характеристики: собака середньої породи, вагою 18-27 кг, зростом 33-38 см, дво- або трикольорова. Живуть басет-гаунди в середньому 10-12 років.

Англійський кокер-спаніель – завжди щасливий пес

Це надзвичайно віддана середня порода собак, виведена в Англії понад 200 років тому. Кокер-спаніелі доброзичливі, понад усе хочуть догодити опікуну і люблять спілкування з людьми. Вони досить активні, охочі до навчання і чудово уживаються з дітьми та іншими тваринами. А ще ці собаки – завжди щасливі, про що говорить радісне вихляння хвостом.

Англійський кокер-спаніель (фото Daily Paws)

Характеристики: собака середнього розміру, вагою 13-14,5 кг, зростом 38-41 см, шерсть може бути багатьох кольорів. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Мальтійська болонка – грайлива аристократка

Мальтійські болонки – напрочуд гарні, грайливі і водночас аристократичні кімнатні собаки. Вони потребують хоча б пів години активності на день. Іноді можуть бути галасливими, але це виправляється навчанням. Цікаво, що Чардьз Дарвін вважав, що ця порода з’явилася приблизно у 6000 році до нашої ери.

Мальтійська болонка (фото Daily Paws)

Характеристики: собака іграшкової породи, вагою 2-4 кг, зростом 20-25 см, білого кольору. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Пудель – елегантно кучерявий

Це декоративна порода собак, що можуть бути трьох розмірів – стандартні (великий розмір), мініатюрні і карликові. Це кмітливі і активні собаки, допитливі, їх легко дресирувати. Окрім того, ці кучеряві чотирилапі дуже прив’язані до опікуна і ніколи не бувають агресивними.

Мініатюрний пудель (фото Daily Paws)

Характеристики: стандартний пудель може важити до 32 кг, міні – до 14, а іграшковий – не більше 4,5 кг. Окрас може бути різним. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Бостонський тер’єр – рішучий і вольовий

Ця порода була виведена приблизно 130 років тому. Спочатку її використовували для боїв, та зараз бостонські тер’єри – це чудові сімейні собаки, які легко ладнають з дітьми. Вони життєрадісні, рішучі, вольові. Іноді можуть бути буйними, тому слід уникати надто активних ігор з ними. Ці собаки не галасливі, потребують близько години фізичного навантаження на день, можуть виконувати сторожову функцію.

Бостонський тер'єр (фото Daily Paws)

Характеристики: собаки малої породи вагою 4,5-11,5 кг, зростом 38-43 см, короткошерсті, різнокольорові. Середня тривалість життя – 12-15 років.

За матеріалами The Spruce Pets