Кіт або собака не лише покращують настрій, а й позитивно впливають на здоров'я

Самотні літні люди, які мають домашню тварину, окрім приємної компанії отримують також бонуси для здоров’я, зокрема – ментального. За минулі роки науковці в різних куточках світу провели багато досліджень цієї теми. Розповідаємо, яких висновків вони дійшли.

Що дають домашні тварини літнім опікунам?

Часто літні люди живуть на самоті, що певною мірою може ізолювати їх від суспільства, що, у свою чергу, може погано впливати на емоційний стан. У такому випадку можна подарувати їм тварину-компаньйона, що тішитиме і приноситиме позитивні емоції.

Ось, що дають тварини літнім людям:

компанію;

стабільну щоденну рутину;

фізичне навантаження;

зменшення стресу;

прогулянки та спілкування з новими людьми;

можливість піклуватися про когось;

думки про життя, а не про смерть.

Вплив домашніх тварин на здоров’я літніх людей

Численні наукові дослідження показали, що тварини впливають позитивно не лише на настрій опікунів, а й на їхнє фізичне здоров’я, особливо, якщо ідеться про літніх людей.

Присутність в житті собаки чи кота зменшує ризик виникнення серцевих захворювань. Це пов’язано з тим, що опікуни тварин більше рухаються – гуляють чи грають зі совїми улюбленцями, доглядають за ними тощо.

Оскільки тварини також зменшують стрес і тривожність, позитивно впливають на настрій, це, у свою чергу, також добре впливає на серцево-судинну систему: чим людина спокійніша, тим здоровіше її серце. І тиск в нормі.

Тварини потребують щоденного догляду, до того ж – за розкладом. Разом зі створенням щоденної рутини для собаки чи котика, літня людина створює і свій розпорядок дня, що також позитивно впливає на психічний стан, заспокоює.

Домашні тварини знижують ризик розвитку деменції

В одному з досліджень впливу домашніх тварин на ментальне здоров’я самотніх літніх людей вчені дійшли висновку, що коти і собаки зменшують імовірність розвитку когнітивних дисфункцій у таких людей. Зокрема, пухнасті компаньйони допомагають довше зберігати пам’ять та мовленнєві функції.

Також тварини тішать своїх людей, а сприяє виробленню дофаміну і серотоніну. Звідси – зменшення ризику розвитку депресії та подібних психічних розладів.

Тісний зв’язок з котиком чи песиком пробуджує любов і вдячність, що допомагає позитивніше дивитися на світ.

Важливо враховувати, чи може літня людина доглядати за твариною і підібрати для неї не надто активного та енергійного омпаньйона.