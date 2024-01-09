Під снігом на лапки собаки може чигати багато небезпек

Зимові прогулянки із домашнім улюбленцем – це багато ігор та засніжені краєвиди. А разом з тим – прихована небезпека для лапок. Ветеринари розповідають, яка небезпека може спіткати вашого собаку під снігом та як захистити лапки пухнастика.

Яка небезпека для лап собаки під час зимових прогулянок?

Окрім обмороження в холодну погоду, лапки тварини можуть постраждати і з інших причин. Ось деякі з них:

сховані у товщі снігу травмуючі предмети – скло, гострі камінчики, голки, цвяхи тощо;

лід, який не тільки ускладнює пересування, але й може залишити порізи на лапках від гострих країв;

сольові реагенти, якими посипають доріжки під час ожеледиці;

отруєння при зализуванні лап після прогулянки;

сніг, що застряє між подушечками пальців.

Як захистити лапи собаки під час зимових прогулянок?

Щоб уникнути небажаних наслідків після прогулянки, можна використовувати кілька способів.

По-перше, є спеціальне захисне взуття для собак. Воно не лише забезпечить тепло лапок вашого улюбленця, а й захистить від травматизму та від контакту з агресивними речовинами.

Якщо собака гуляє без чобітків – адже не всі чотирилапі це люблять – варто перед кожною прогулянкою обробляти лапки спеціальним кремом або маззю. Також можна використовувати віск. Вони покриють мікропошкодження на лапках захисним шаром, що запобігатиме потраплянню в них солі.

По-третє, слід мити лапи собаки після кожної прогулянки – тепла вода змиє з них сольові реагенти. Також цей процес дозволить додатково оглянути лапки та вчасно виявити пошкодження, тріщини, подразнення.

Що ще важливо? Регулярно і правильно обрізайте кігті собаки. Це зробить ходу вашого улюбленця більш впевненою та стійкою.

Також варто підстригати шерсть між подушечками пальців собаки. Через сніг вона збирається в крижані ковтуни, що створюють пухнастику дискомфорт та завдають болю під час ходьби.

Якщо ви виявили поріз у вихованця, промийте його теплою водою та обробіть 0,05% розчином хлоргексидину. Якщо порізи глибокі, слід звернутися до ветеринарного лікаря.