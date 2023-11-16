Занадто довгі кігті у собаки можуть шкодити її здоров'ю та рухливості

Занадто довгі кігті можуть викликати біль та дискомфорт у собаки та призвести до проблем з ходою, адже довгі кігті порушують природну біомеханіку рухів. Звідси можуть виникати проблеми із передчасним зношенням або викривленням суглобів. Окрім того, довгі кігті чіпляються за килимки та меблі, що може травмувати собаку. Також домашній улюбленець мимохіть може боляче подряпати вас або дітей.

Розповідаємо, коли потрібно обрізати кігті собаці та як це зробити правильно, щоб не травмувати собаку.

Як часто потрібно обрізати кігті собаці?

Кігті собакам потрібно обрізати приблизно раз на два тижні – це залежить від того, якою поверхнею ходить собака і чи стираються кігті природно. Як визначити, коли прийшов час обрізати кігті собаці:

Кігті торкаються землі під час ходьби;

Ви чуєте клацання, коли собака ходить твердими поверхнями;

У кігтів з'явився довгий і тонкий вигин.

Техніка обрізання кігтів у собаки

Підготуйте усе необхідне для процедури обрізання кігтів:

Кусачки для кігтів, підібрані за розміром собаки (краще придбати професійні грумерські);

Собачі ласощі для заохочення тварини;

Додаткову пару рук для допомоги, якщо необхідно.

Важливо також підібрати правильний час і місце для обрізання кігтів собаці. Це можна робити після прогулянки, коли тварина спокійна і задоволена. В жодному разі не проводьте процедуру у місці, де собака спить або відпочиває. Постеліть плед або килимок у добре освітленому і спокійному місці, щоб обрізати собаці кігті. Будьте терплячі.

Пози для обрізання кігтів у собаки:

Сядьте збоку від собаки, просуньте руку під її передню лапу й обхопіть її, використовуючи кусачки іншою рукою;

Сядьте позаду собаки, відведіть лапу назад і огляньте нижню частину стопи – цей метод забезпечує чітке бачення і утримує лапу в природному положенні.

Покрокова інструкція з обрізання кігтів у собаки:

Визначте палець і розкрийте кіготь – для цього покладіть свій вказівний палець на подушечку пальця собаки, а великий палець – на верхню частину її пальця, над кігтем, тоді вказівним пальцем натискайте на подушечку вгору й назад, а великим – вперед;

Ізолюйте кіготь, що потрібно обрізати;

Зрізайте кігті під кутом 45° – обрізаний край повинен бути паралельно підлозі.

Як визначити довжину обрізання кігтів у собаки

Важливо обрізати кігті собаки до найкоротшої довжини, але не пошкодити при цьому судину, що може призвести до кровотечі та болючих відчуттів у чотирилапого. Як визначити довжину для обрізання:

Якщо у тварини білі кігті – не обрізайте рожеву частину;

Частина, яку можна безпечно обрізати, зазвичай вужча від іншої частини кігтя;

Чорні кігті обрізайте поступово, невеликими частинами – коли наблизитеся до судини, внутрішня частина кігтя буде крейдяною й білою;

припиніть обрізання кігтя, коли побачите чорну крапку в центрі білої області – вона вказує на закінчення судини.

Собака зі здоровими кігтями правильної довжини легко рухатиметься, почуватиметься енергійно та не псуватиме кігтями домашні речі.

За матеріалами Pets and People, Natures protection