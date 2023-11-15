Зробити укол коту – просто, якщо знати деякі нюанси

У житті кожного опікуна кота чи кішки хоча б раз трапляється випадок, коли потрібно самостійно зробити їм укол в домашніх умовах. Розповідаємо, як зробити укол коту правильно, щоб не нашкодити тварині і вберегтись від подряпин та укусів.

Основні правила:

Використовуйте лише стерильні шприці та ретельно мийте руки до і після процедури;

Препарат для ін’єкції має бути кімнатної температури;

Після набору препарату, потрібно випустити зі шприца повітря – постукати по циліндру, поки бульбашки не піднімуться до голки, а потім легко натиснути на поршень;

Місце для процедури має бути рівним і неслизьким;

Після уколу всі ампули та голки з ковпачками утилізуються;

За можливості, попросіть у когось допомоги, щоб притримати кота, аби він не пручався.

Для препаратів, які вводяться підшкірно, краще вибрати найменш чутливу холку. Для внутрішньом'язових засобів – стегно.

Як зробити укол коту в холку

Холка – найменш чутлива ділянка на тілі котів, тому підходить для болючих уколів і введення великої кількості препарату. Окрім того, так ви не пошкодите нерв, суглоб або кістку. Єдиний нюанс – шкіра на холці доволі товста, тож доведеться докласти трохи зусиль.

Техніка уколу в холку:

Зберіть шкіру холки у складку вільною рукою;

Із деяким зусиллям введіть голку в шкіру ближче до тулуба, паралельно до спини;

Подивіться, чи голка не пройшла наскрізь;

Введіть препарат;

Витягніть голку і відпустіть шкіру кота.

Як зробити укол коту внутрішньом’язово

Найкращим місцем для внутрішньом’язового уколу коту є стегно або плече. Перед уколом потрібно переконатися, що м’яз тварини розслаблений. Якщо кіт напружений, його можна заспокоїти лагідними словами і легким масажем або поляскуванням по дупці.

Техніка внутрішньом’язового уколу:

Покладіть кота на бік і притримуйте;

Пальцями припідніміть м’яз над кісткою;

Введіть голку в розслаблений м’яз під кутом 90 градусів;

Глибина проникнення голки – до 1 см;

Вводьте препарат повільно;

Після введення препарату, витягніть голку швидким рухом.

Корисні поради, як правильно зробити укол коту

Для знерухомлення тварини під час уколу можна використовувати рушник або плед, в який зручно загорнути кота. Власнику також вартує вдягнути щільні рукавички, щоб убезпечити себе від подряпин.

Якщо процедура повторюється частіше, аніж раз на день, потрібно чергувати місця уколу. Також не можна одночасно вводити два і більше препаратів в одному шприці, якщо це не погоджено з ветеринаром. Після введення препарату можна легко помасажувати місце уколу.

Головне – зберігати спокій, адже улюбленець відчуває ваш настрій і теж може почати нервуватись. Після уколу – погладьте і похваліть кота.

Зробити укол коту – не складно, якщо знати послідовність дій і мати намір допомогти домашньому улюбленцю.

За матеріалами Zoocomplex і Світ тварин