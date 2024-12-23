Чим отруїлися діти, наразі невідомо

На Одещині сталася трагедія. Троє неповнолітніх дітей випили невідому речовину і лікарям не вдалося їх врятувати. Про трагедію правоохоронцям повідомили медики.

Попередньо встановлено, що двоє дівчаток, яким три і п‘ять років і їхній 7-річний брат, коли мама займалася домашніми справами, випили невідому речовину, від якої їм стало погано. 30-річна мати виявила дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики діагностували отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли, повідомила 23 грудня пресслужба ГУ Національної поліції України в Одеській області.

«За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України», – сказано у повідомленні.

На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей.