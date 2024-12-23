Алєксандр Мачкур видав місце розташування росіян під час листування з коханкою

Центр національного спротиву викрив російського полковника, відповідального за воєнні злочини в Україні, а також за допомогою його листувань виявили військову базу окупантів у тимчасово окупованому Луганську. В результаті роботи ЦНС Сили Оборони завдали удару по базі, ліквідувавши понад десяток росіян, повідомили у понеділок, 23 грудня, у ЦНС.

Інформацію про 48-річного полковника поліції й тимчасового виконувача обов’язків командира ОМОН «Спарта» Алєксандра Мачкура ЦНС отримав ще у 2022 році за допомоги українців на ТОТ. Зокрема, Центр спротиву отримав у розпорядження особисте листування росіянина у месенджерах, які допомогли встановити місце розташування та уразити базу окупанті біля Луганська.

«Мачкур розкрив місце дислокації російських окупаційних сил в тимчасово окупованому Луганську. В ході необачного і легковажного спілкування зі своєю коханкою, росгвардієць хотів повихвалятися своїми “досягненнями” і відправив фото місця, де він і його поплічники розміщувались», – повідомили ЦНС.

Центр національного спротиву встановив точне місце розташування бази та передав інформацію Силам оборони. Українській військові завдали удару по російській базі у селищі Катеринівка у передмісті Луганська, внаслідок чого, за словами Мачкура, загинули понад 10 російських військових.

Крім того, серед даних Мачкура український спротив виявив списки особового складу Росгвардії, який брав участь у війні проти України. Також росіянин підтвердив своїм співрозмовникам скоєння воєнних злочинів на окупованих територіях – зокрема полковник засвідчив, що у селах на Луганщині окупанти проводили зачистки та затримання нелояльних людей, яких утримували у підвалах.

Алєксандру Мачкуру вдалося повернутися до Росії, де він здобуває освіту магістра та планує кар’єрний розвиток у системі російського МВС. У ЦНС наголосили, що в разі повернення російського полковника до України, Сили оборони «про це знатимуть».