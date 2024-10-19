Знищене авто майора Дмитра Первухи у Луганську, 18 жовтня 2024 року

У центрі окупованого Луганська вибухнула машина російського воєнного злочинця — майора Дмитра Первухи. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в суботу, 19 жовтня.

Інцидент стався 18 жовтня близько 11:40. Російські Telegram-канали поширили відео, на якому видно, як вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Вибух стався біля будинку культури на вулиці Оборонній.

«Усередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії – майор Первуха Дмитро Володимирович. Унаслідок вибуху причетного до воєнних злочинів загарбника – знищено», – заявила українська розвідка.

Зазначається, що майор Первуха перебував на службі 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), який дислокується у Новосибірську. Цей центр підпорядковуються безпосередньо Генеральному штабу Збройних сил РФ. На окупованих територіях України Дмитро Первуха обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».

Нагадаємо, 4 жовтня в Енергодарі ліквідували авто з так званим начальником охорони окупованої ЗАЕС Андрієм Коротким. Після захоплення Запорізької АЕС Короткий добровільно пішов на співпрацю з росіянами та був причетний до репресій українців в окупації.

До того, 1 жовтня Головне управління розвідки разом з підпіллям підірвали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області автомобіль, у якому перебували російські військові.