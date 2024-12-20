Черга за талонами у сервісному центрі МВС на вул. Данила Апостола у Львові

Начальника Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павла Яцину звільнили з посади. Новим начальником призначили Максима Панчишина, який досі працював в управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як розповіли ZAXID.NET у Регіональному сервісному центрі, наказом головного сервісного центру МВС Павла Яцину звільнено з посади керівника Регіонального сервісного центру у Львові ще 3 грудня. Його перевели на посаду заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області.

З 19 грудня новим керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях призначили Максима Панчишина, який раніше працював старшим оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань у Львівській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Новий керівник Регіонального сервісного центру у Львові Максим Панчишин (фото сервісного центру)

Відповідно до декларації, новий керівник Регіонального сервісного центру Максим Панчишин у 2023 році одержав близько 560 тис. грн зарплати, ще 125 тис. грн заробила його дружина Наталія. Також Максим Панчишин зберігає 4 тис. доларів готівкою, ще 6 тис. євро та 260 тис. грн готівкою зберігає його дружина. Новий керівник декларує записаний на родичку житловий будинок площею 142 м2 у Щирці та власну земельну ділянку в Солонці.

Користується Максим Панчишин автомобілем Volkswagen e-Golf 2020 року випуску, який записаний на родича і був придбаний у 2023 році. Дружина їздить на легковику Volkswagen Passat 2016 року випуску, який записаний на громадянина Романа Стасишина.

Зазначимо, Павло Яцина керував Регіональним сервісним центром у Львові понад рік – з вересня 2023 року. ZAXID.NET писав про корупцію у львівських сервісних центрах та про те, що випускники автошкіл тижнями і місяцями не можуть потрапити на практичні іспити з водіння у Львові через відсутність талонів. Керівництво Регіонального сервісного центру пояснювало дефіцит талонів великою кількістю охочих складати іспити на водійські права та тим, що така ситуація в усіх великих містах.